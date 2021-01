Handball-WM: Deutschland - Kap Verde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bekommt es im zweiten WM-Spiel mit den Kapverden zu tun. Wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Deutschland - Kap Verde: Datum, Zeit, Ort

Der DHB trifft am heutigen Sonntag, den 17. Januar, in seinem zweiten Gruppenspiel bei der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten auf Kap Verde. Anwurf in Gizeh ist um 18 Uhr.

Begegnung: Deutschland - Kap Verde

Deutschland - Kap Verde Wettbewerb: Weltmeisterschaft

Weltmeisterschaft Datum: 17. Januar 2021

17. Januar 2021 Anwurf: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: 6th of Octobers Sports Hall, Gizeh

6th of Octobers Sports Hall, Gizeh TV-Übertragung: ARD, Sportdeutschland.tv

Deutschland - Kap Verde live im TV und Livestream

Live übertragen wird Deutschland gegen Kap Verde heute von der ARD. Die Sportschau geht dabei um 17.55 Uhr auf Sendung. Verfolgen lässt sich das Spiel dann auch per Livestream auf sportschau.de.

Generell kann sich jeder Handball-Liebhaber aber auch merken: Bei dem Streaminganbieter Sportdeutschland.tv sind alle Handball-WM-Partien zu sehen. Vom Anfang bis zum Ende. Ein Einzelspiel kostet dort 3,50 Euro, ein Turnierticket 10 Euro.

Deutschland bei der WM: Die Gruppe A im Überblick

Datum Uhrzeit Team 1 Ergebnis Team 2 Fr., 15. Januar 18 Uhr Deutschland 43:14 Uruguay Fr., 15. Januar 20.30 Uhr Ungarn 34:27 Kapverden So., 17. Januar 18 Uhr Kapverden -:- Deutschland So., 17. Januar 20.30 Uhr Ungarn -:- Uruguay Di., 19. Januar 18 Uhr Uruguay -:- Kapverden Di., 19. Januar 20.30 Uhr Deutschland -:- Ungarn

Deutschland - Kap Verde im Liveticker

Darüber hinaus begleitet SPOX alle WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Liveticker. So verpasst Ihr definitiv nichts.