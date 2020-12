Im Finalturnier der Handball-Champions-League dürfen sich die Fans heute auf einen Kracher freuen: Nach dem knappen Sieg im Halbfinale gegen Veszprem HC trifft THW Kiel im Finale auf den FC Barcelona. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Champions-League-Endspiel heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Am heutigen Dienstag geht das Finale der Handball-Champions-League über die Bühne. Um 20.30 Uhr treffen THW Kiel und FC Barcelona in Köln aufeinander.

Im Halbfinale setzte sich gestern der FC Barcelona gegen Paris Saint-Germain mit 37:32 durch. THW Kiel hingegen gewann ein kräftezerrendes Duell gegen Veszprem HC. Erst nach Verlängerung gingen die Kieler mit 36:35 als Sieger hervor.

Wer zeigt / überträgt THW Kiel - FC Barcelona heute live im TV und Livestream?

Wer das Handball-Champions-League-Finale zwischen dem THW Kiel und dem Rekordsieger FC Barcelona live und in voller Länge mitverfolgen möchte, kann dies mit DAZN tun. Die Partie wird nämlich auf Eurosport übertragen und da der Sportsender eine Kooperation mit DAZN hat, können DAZN-Nutzer ebenfalls auf das Eurosport-Angebot zugreifen.

THW Kiel - FC Barcelona im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr das Finale auch im Liveticker verfolgen. Damit verpasst Ihr keine wichtige Aktion.

THW Kiel gegen FC Barcelona: Die Champions-League-Duelle im Vergleich

Die beiden Klubs trafen in der aktuellen Champions-League-Saison bereits zweimal aufeinander. Beide Duelle entschieden die Katalanen für sich. Der letzte Kieler Sieg über FC Barcelona in der Königsklasse ist dreieinhalb Jahre her.

Datum Heim Ergebnis Auswärts 26.11.2020 FC Barcelona 29:25 THW Kiel 19.11.2020 THW Kiel 26:32 FC Barcelona 29.04.2017 FC Barcelona 23:18 THW Kiel 23.04.2017 THW Kiel 28:26 FC Barcelona 05.03.2017 THW Kiel 27:27 FC Barcelona

Champions League: Die Sieger der vergangenen Turniere im Überblick

Die Kieler holten in den vergangenen zehn Jahren zwei Champions-League-Titel. 2009/10 siegte man sogar gegen den heutigen Kontrahenten aus Barcelona.