THW Kiel - Veszprem: Das Final Four der Handball Champions League heute live im TV und Livestream

Für den THW Kiel geht es beim Final Four in Köln um den Einzug ins Finale der Champions League. Wir zeigen Euch, wie Ihr den Kracher gegen Veszprem heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und verfolge die Partie umsonst!

Erstmals seit 2016 steht der THW Kiel wieder im Halbfinale der Handball Champions League. Zum letzten Mal wird der Pokal der Champions League verliehen, ab Sommer wird es einen neue Trophäe geben.

THW Kiel gegen Veszprem: Uhrzeit, Ort

Um 20.30 Uhr beginnt die Partie der Kieler gegen den Klub aus Ungarn. Als Austragungsort dient erneut die Kölner Lanxess Arena. Aufgrund der Corona-Pandemie sind keine Zuschauer zugelassen.

Handball Champions League, Final Four: Kiel gegen Veszprem heute live im TV und Livestream

Das Spektakel aus der Rheinmetropole wird live und exklusiv bei Eurosport zu sehen sein. Ihr müsst aber nicht auf den kostenpflichtigen Livestream zurückgreifen, sondern könnt dies bequem über DAZN tun. Der Streamingdienst darf dank einer Kooperation auf der Plattform die Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 zeigen.

Der Sport-Streamingdienst DAZN hat aber die Fußball Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1 und weitere Wettbewerbe im Programm. Auch jede Menge US-Sport (MLB, NFL, NHL), Boxen, WWE, UFC oder Tennis könnt Ihr auf DAZN verfolgen.

Den ersten Monat könnt Ihr kostenlos testen, danach kostet DAZN entweder 11,99 Euro im Monat oder alternativ 119,99 Euro im Jahr. Hier kommt Ihr zum kostenlosen Probemonat!

THW Kiel gegen KFC Veszprem: Vorschau

Linksaußen Manuel Strlek, der bereits 2016 mit Kielce beim Final Four triumphieren konnte, meinte im Vorfeld: "Du kannst praktisch nichts vorbereiten. Bei allem, was man macht, weiß man nicht, was morgen ist. Die Pandemie macht es das ganze Jahr über hart, auch mit all den Tests. Es ist wirklich schwierig sein bestes zu geben ohne Training oder Einübung der Taktik. Diese Situation fordert das meiste von uns."

THW-Trainer Filip Jicha erwartet sein Team zwar nicht in Bestform. Die gesamte Kieler Mannschaft musste nach drei Corona-Fällen im Dezember für zehn Tage in Quarantäne. In Köln fehlen in Nikola Bilyk (Kreuzbandriss), Rune Dahmke (Knieprobleme) sowie Magnus Landin, Pavel Horak und Domagoj Duvnjak, die alle drei noch mehr oder weniger stark unter den Folgen der Virusinfektion leiden, fünf wichtige Spieler.

Die Ungarn mussten in der Champions League bislang nur eine Niederlage hinnehmen. Im anderen Halbfinale des Final Four stehen sich FC Barcelona und Paris Saint-Germain gegenüber.

Handball Champions League: Die letzten Gewinner im Überblick

Der THW Kiel gewann die Handball Champions League zuletzt in der Saison 2011/12. Danach schafften die Kieler nur noch in der Saison 2013/14 die Finalteilnahme.