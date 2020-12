Obwohl die neue Spielzeit bereits gestartet ist, beginnt am heutigen Montag das Final Four der Handball Champions League für die vergangene Spielzeit. SPOX gibt Euch dazu alle Infos und verrät Euch, wo Ihr das Final Four im TV und Livestream verfolgen könnt.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und verfolge das Final Four gratis!

Handball Champions League, Final Four: Spiele, Ort, Uhrzeit

Das Final Four in der Handball Champions League findet in Köln statt. Zuschauer sind aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht zugelassen.

Diese Spiele stehen heute auf dem Programm:

18 Uhr: FC Barcelona - Paris Saint-Germain

20.30 Uhr: THW Kiel - KC Veszprem

© getty

Handball Champions League: Final Four heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN überträgt via Eurosport-Channel das Final Four der Handball Champions League. Los geht es heute um 17.45 Uhr mit der Übertragung der Partie zwischen Barcelona und PSG, um 20 Uhr beginnt dann die Berichterstattung für die Partie der Kieler.

Neben den Spielen in der Handball Champions League hat DAZN ein umfangreiches Programm im Angebot. Ob US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Boxen, MMA, Tennis, Wintersport, Motorsport oder Hockey: DAZN überträgt viele Sportarten.

Natürlich gibt es auch jede Menge Fußball auf DAZN. Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte für die Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1, FA Cup, Copa del Rey und viele weitere Wettbewerbe gesichert.

Das DAZN-Abo kostet pro Monat 11,99 Euro oder 119,99 Euro im Jahr. Alle Neukunden erhalten den ersten Monat gratis.

Handball Champions League, Final Four: Modus

In gewohnter Manier findet das Final Four an zwei Tagen statt. Nach den Halbfinal-Spielen finden am 29. Dezember die Entscheidungsspiele statt:

Halbfinale 1: FC Barcelona - Paris Saint-Germain (28. Dezember um 18 Uhr)

FC Barcelona - Paris Saint-Germain (28. Dezember um 18 Uhr) Halbfinale 2: THW Kiel - KC Vesprem (28. Dezember um 20:30 Uhr)

THW Kiel - KC Vesprem (28. Dezember um 20:30 Uhr) Spiel um Platz 3: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2 (29. Dezember um 18 Uhr)

Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2 (29. Dezember um 18 Uhr) Finale: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2 (29. Dezember um 20:15 Uhr)

Handball Champions League: Warum findet das Final Four im Dezember statt?

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die K.o.-Phase im Frühjahr abgesagt werden. Als Teilnehmer für das Final Four wurden daher die Erst- und Zweiplatzierten der Gruppenphase bestimmt.

Handball Champions League: Preisgeld für die Spielzeit 2019/20

Folgendes Preisgeld erhalten die Mannschaften, die am Final Four teilnehmen:

Sieger: 500.000 Euro

500.000 Euro Finalist: 250.000 Euro

250.000 Euro Platz 3: 150.000 Euro

150.000 Euro Platz 4: 100.000 Euro

Handball Champions League: Die letzten Gewinner im Überblick

Titelverteidiger RK Vadar Skopje scheiterte in der Gruppenphase. Der bisher letzte Triumph des THW Kiel liegt bereits einige Jahre zurück.