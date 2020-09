Handball: EHF Champions League heute live im TV und Livestream

Nach langer Pause meldet sich der Handball zurück: Die EHF Champions League startet am heutigen Mittwoch in eine neue Saison. Alle Infos zur ersten Spielrunde sowie deren Übertragung in TV, Stream und Ticker findet Ihr hier bei SPOX.

EHF Champions League: Der erste Spieltag im Überblick

Aus deutscher Sicht greift die SG Flensburg-Handewitt gleich am ersten Spieltag ins Geschehen ein. Das Team von Trainer Maik Machulla trifft heute Abend auf den polnischen Vertreter Lomza Vive Kielce.

Gruppe A:

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 16.09.2020 18.45 Uhr Brest HC Meschkow HC Vardar 1961 Skopje -:- 16.09.2020 20.45 Uhr SG Flensburg-Handewitt Lomza Vive Kielce -:-

Gruppe B:

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 16.09.2020 18.45 Uhr RK Celje Aalborg Handbold -:- 16.09.2020 20.45 Uhr HBC Nantes Telekom Veszprem HC -:-

Die EHF Champions League live im TV und Livestream

In Deutschland, Österreich, Spanien und der Schweiz werden alle Begegnungen der EHF Champions League ausschließlich beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein. Dementsprechend wird auch die heutige Begegnung der Flensburger gegen Kielce übertragen. Ab 20.45 Uhr beginnen die Vorberichte mit Kommentator Uwe Semrau und Experte Jogi Bitter.

EHF Champions League: Die letzten Sieger

Als letztes deutsches Team konnte die SG Flensburg-Handewitt 2014 den Titel gewinnen. Der heutige Gegner Lomza Vive Kielce gewann die Trophäe 2017.