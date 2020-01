SG Flensburg-Handewitt mehrere Wochen ohne Magnus Röd: "Eine Katastrophe"

Meister SG Flensburg-Handewitt muss in der heißen Phase der Bundesliga-Saison auf Rückraumspieler Magnus Röd verzichten. Der Norweger erlitt im EM-Spiel gegen Schweden (23:20) einen Haarriss im rechten Fuß. Der 22-Jährige fällt somit mehrere Wochen aus.

"Ich wollte meinen Beitrag zu einem möglichen Finale leisten", sagte der an Krücken humpelnde Röd am Montag in Malmö: "Ich bin jetzt sehr traurig."

Röd war ohne gegnerische Einwirkung unglücklich aufgekommen und hatte "sofort gemerkt, dass etwas mit dem Fuß ist", sagte der 22-Jährige der Website Fl-Arena. Am Montagmorgen sei er mit großen Schmerzen im Fuß aufgewacht: "Ich konnte auch nicht auf dem Bein stehen."

Jetzt gelte es, "die Jungs zu unterstützen auf dem Weg zur Goldmedaille. Es zählt immer die Mannschaft." Norwegen braucht aus seinen beiden verbleibenden Hauptrundenspielen gegen Island und Slowenien noch einen Punkt, um sich für das Halbfinale zu qualifizieren.

Flensburg liegt nach 20 von 34 Spieltagen mit 30:10 Punkten auf Rang drei hinter dem THW Kiel (32:8) und dem Überraschungsteam TSV Hannover-Burgdorf (31:9).