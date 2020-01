So könnt Ihr das zweite Gruppenspiel des DHB-Teams gegen Spanien bei der Handball-EM in Schweden, Norwegen und Österreich am heutigen Samstag, 11. Januar 2020, live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen. Mit SPOX verpasst Ihr nichts.

Nach dem 34:23-Auftakterfolg der Deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande wartet heute im zweiten Gruppenspiel mit Spanien der erste richtige Härtetest der diesjährigen Handball-EM.

Spanien vs. Deutschland: Uhrzeit und Austragungsort

Wie schon die Partie gegen die Niederlande findet auch das Spiel gegen Spanien in der Nidarohalle Trondheim (Norwegen) statt. Die Halle bietet insgesamt 8.000 Zuschauern Platz. Beginn des Duells ist um 18.15 Uhr.

Handball-EM: Spanien gegen Deutschland heute live im TV und Livestream

Das Spiel Spanien gegen Deutschland live sehen? Dafür habt Ihr gleich mehrere Möglichkeiten.

Wie alle Partien mit deutscher Beteiligung wird auch das zweite Gruppenspiel gegen Spanien im öffentlich-rechtlichen Fernsehen live und in voller Länge übertragen. Nach dem die Partie gegen die Niederlande im ZDF lief, ist nun die ARD an der Reihe.

Zusätzlich bietet die ARD in ihrer Mediathek einen Livestream zum Spiel an. Hier geht's zum Stream.

Auch die Spiele ohne deutsche Beteiligung werden allesamt live übertragen. Das kostenlose Streaming-Portal sportdeutschland.tv hat sich dafür die Rechte gesichert.

Spanien - Deutschland im SPOX-Liveticker

Für alle die nicht auf Bewegtbild zurückgreifen können, bieten wir von SPOX einen ausführlichen Liveticker zu allen Partien der deutschen Nationalmannschaft an. Hier geht's zum Liveticker Spanien - Deutschland.

Alle weiteren Spiele und viele andere sportliche Highlights findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender.

Handball-EM: Spielplan Gruppe C

Nach der Partie gegen Spanien steht für das DHB-Team am Montag, 13. Januar 2020, das abschließende Gruppenspiel gegen Lettland an. Alle Spiele in der Übersicht:

Datum und Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 9. Januar, 18.15 Uhr Spanien Lettland 33:22 9. Januar, 20.30 Uhr Deutschland Niederlande 34:23 11. Januar, 16 Uhr Lettland Niederlande 11. Januar, 18.15 Uhr Spanien Deutschland 13. Januar, 18.15 Uhr Niederlande Spanien 13. Januar, 20.30 Uhr Deutschland Lettland

Handball-EM: Tabelle Gruppe C

Nach dem Sieg gegen die Niederlande belegt das DHB-Team um Kapitän Uwe Gensheimer den ersten Platz der Gruppe C. Die Tabelle:

Position Team Spiele Siege Niederlagen Tore Differenz Punkte 1 Deutschland 1 1 0 34:23 11 2:0 2 Spanien 1 1 0 33:22 11 2:0 3 Niederlande 1 0 1 23:34 -11 0:2 4 Lettland 1 0 1 22:33 -11 0:2

Handball-EM: "Wir wussten, dass wir große Chancen haben"

Nach dem Erfolg gegen die Niederlande zeigte sich Trainer Christian Prokop zufrieden: "Wir wussten, dass wir große Chancen haben, als Sieger vom Parkett zu gehen, wenn wir unser Ding durchziehen", sagte Prokop. Andreas Wolff sei "in den wichtigen Situationen hellwach" gewesen, er und Kai Häfner seien "die Matchwinner" gewesen: "Aber trotzdem ist das Ergebnis deutlicher, als es der Spielverlauf war."

© getty

Mit Spanien wartet im zweiten Gruppenspiel jedoch ein anderes Kaliber, das dem DHB-Team deutlich mehr abverlangen wird und schon richtungsweisend für den weiteren Turnierverlauf sein kann.