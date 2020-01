Handball-EM: DHB-Team feiert nach holprigem Start standesgemäßen Auftaktsieg

Deutschland hat sein Auftaktspiel bei der EM in Norwegen, Schweden und Österreich dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit deutlich gewonnen. Das DHB-Team setzte sich in Trondheim in der Nidarohalle mit 34:23 (15:13) gegen die Niederlande durch.

"Wir wussten, dass wir große Chancen haben, als Sieger vom Parkett zu gehen, wenn wir unser Ding durchziehen", sagte Bundestrainer Christian Prokop. Andreas Wolff sei "in den wichtigen Situationen hellwach" gewesen, er und Kai Häfner seien "die Matchwinner" gewesen: "Aber trotzdem ist das Ergebnis deutlicher, als es der Spielverlauf war."

Prokop begann gegen den EM-Neuling wie erwartet mit Paul Drux als Spielmacher, Hendrik Pekeler durfte direkt am Kreis im Angriff ran. In der Abwehr bildeten Patrick Wiencek und Pekeler den Mittelblock, Kai Häfner und Drux deckten zunächst auf den Halbpositionen. Im Tor stand Wolff.

Das DHB-Team benötigte ein wenig Zeit, um seine Nervosität abzuschütteln. Der Europameister von 2016 leistete sich in der Anfangsphase technische Fehler und lag schnell mit 0:2 zurück. Es dauerte bis zur 8. Minute, ehe Häfner mit einem Treffer aus dem Rückraum für die erste deutsche Führung sorgte (4:3). Mit einem 5:0-Lauf stellte Deutschland, das in Überzahl mit zwei Kreisläufern agierte, anschließend sogar auf 10:4.

Gensheimer sieht Rote Karte

In der 16. Minute war die Partie für Kapitän Uwe Gensheimer bereits beendet. Der Linksaußen warf bei einem Siebenmeter dem niederländischen Torhüter Bart Ravensbergen den Ball voll ins Gesicht und sah dafür regelkonform die Rote Karte. Er ist damit aber nicht für eine der kommenden Partien gesperrt.

"Das hat sich nicht gut angefühlt. Jetzt bin ich erleichtert, jetzt kann ich locker sein, zwischendurch war ich das nicht. Aber es war eine klare Rote Karte, der Torwart hat sich nicht bewegt", sagte Gensheimer. "Der Platzverweis von Uwe war ein klarer Bruch in unserem Spiel. Wir haben ein bisschen gebraucht, uns danach zu sammeln", meinte Prokop.

Beim DHB-Team funktionierte in der Folgezeit in der Tat nicht mehr viel, die frühen, vielen Wechsel machten sich negativ bemerkbar. Sowohl im Angriff als auch in der Abwehr fehlten Tempo, Entschlossenheit und Wachsamkeit. So brachte der starke Kay Smits Oranje nach 24 Minuten auf 11:12 heran. Wolff zeigte in dieser Phase wichtige Paraden, Deutschland ging letztlich mit einer 15:13-Führung in die Pause.

Power Ranking zur Handball-EM: DHB-Team? Die Kings sind andere! © getty 1/25 Die Handball-EM 2020 in Österreich, Schweden und Norwegen steht vor der Tür. Wer sind die Top-Favoriten? Wem könnte eine Überraschung gelingen? Wer ist krasser Außenseiter? Und wo landet das DHB-Team? SPOX gibt im Power Ranking Antworten. © imago images 2/25 Platz 24: Lettland. Erste EM-Teilnahme! Außer Rückraum-Riese Kristopans und Keeper Kugis (beide Vardar) spielen alle Akteure bei kleinen Klubs. In der Quali gelang ein Sieg gegen Slowenien, in der Vorbereitung setzte es eine Pleite gegen Luxemburg. © imago images 3/25 Platz 23: Bosnien-Herzegowina. Die Drachen sind EM-Neulinge - und mit Frankreich, Norwegen und Portugal in einer Horror-Gruppe. Ließen in der Vorbereitung mit einem Remis in Kroatien aufhorchen. Das Team hat eine gute Abwehr und Keeper Buric (Flensburg). © imago images 4/25 Platz 22: Ukraine. Die Ukrainer sind nach zehn Jahren wieder bei einem Großereignis vertreten. Bitter: Rückraum-Star Onufrijenko (Zaporozhye) ist verletzt. Die Hoffnungen ruhen auf Spielmacher Zhukov und Torhüter Komok (beide Zaporozhye). © imago images 5/25 Platz 21: Montenegro. Bei der fünften EM soll der erste Sieg gelingen. Es fehlt Konstanz: Quali-Remis gegen Färöer Inseln nach Sieg gegen Dänemark. Rückschlag: Vujovic (künftig Berlin) fällt aus. Mit Simic, Lipovina und Cavor sind drei HBL-Spieler dabei. © imago images 6/25 Platz 20: Schweiz. Endlich erfüllt sich der Traum von Andy Schmid von einem großen Turnier mit der Nati. Um Schmid herum hat die Schweiz ein Team mit vielen jungen Spielern. Das Erreichen der Hauptrunde ist insgesamt unrealistisch. © imago images 7/25 Platz 19: Niederlande. Nach 49 Jahren ist Oranje wieder bei einem Großereignis vertreten. Der erste DHB-Gegner setzt vor allem auf Abwehr-Stratege Van Olphen und Rechtsaußen Schagen (Lemgo). Coach ist der frühere Füchse-Trainer Richardsson. © getty 8/25 Platz 18: Weißrussland. Die Shevtsov-Truppe ist zum vierten Mal in Serie bei einer EM dabei. Fast alles hängt von Spielmacher Pukhouski (Zaporozhye) ab. Auch die Kielce-Profis Kulesh (Rückraum links) und Karalek (Kreis) gilt es zu beachten. © imago images 9/25 Platz 17: Polen. Die Glanzzeiten sind vorbei, der Umbruch trägt aber langsam Früchte. Die Hoffnungsträger sind die Torhüter Kornecki (Kielce) und Morawski (Plock) sowie die Außen Moryto (Kielce) und Krajewski (Plock). Und Abwehrchef Syprzak (Paris). © getty 10/25 Platz 16: Serbien. Vujin, M. Ilic und die Nenadic-Brüder spielen nicht mehr für Serbien, Füchse-Keeper Milosavljev fällt aus. Der Rückraum ist eher mäßig besetzt. Eine Waffe sind dagegen die Außenspieler Radivojevic (Szeged) und Nemanja Ilic (Toulouse). © getty 11/25 Platz 15: Russland. Seit Jahren geht bei den Russen nichts mehr. Auch diesmal dürfte das Team Mittelmaß verkörpern. Ein Problem sind die Torhüter, die selten konstant halten. Mit Linksaußen Dibirov (Vardar) haben die Russen einen Weltklassespieler. © getty 12/25 Platz 14: Ungarn. Mit Bodo und Lekai fallen zwei Stammkräfte aus, der hinausgezögerte Umbruch findet endlich statt. Superstar Nagy ist endgültig nicht mehr dabei. Ungarn hat eine junge Truppe, die zur Wundertüte werden könnte. © getty 13/25 Platz 13: Nordmazedonien. Nach wie vor hängt alles vom 39-jährigen Superstar Kiril Lazarov (Nantes) ab. Neben Lazarov müssen es Torhüter Ristovski (Benfica), Markoski (Metalurg), Stoilov (Vardar) und Peshevski (Stuttgart) richten. © getty 14/25 Platz 12: Tschechien. Bei der EM 2018 waren die Tschechen mit Rang sechs die große Überraschung. Das Trainer-Duo Filip und Kubes setzt mit taktischen Finessen Ausrufezeichen. Erneut wird der Fokus auf der Abwehr um Horak (Kiel) liegen. © imago images 15/25 Platz 11: Österreich. Den Heimvorteil im Rücken, mit Nordmazedonien, Tschechien und der Ukraine eine lösbare Gruppe: Die Hauptrunde ist machbar. Rückraum-Star Bilyk (Kiel), Torhüter Bauer (Porto) und Rechtsaußen Weber (Nordhorn) müssen liefern. © imago images 16/25 Platz 10: Portugal. Keine Nation hat sich so rasant entwickelt wie die Portugiesen. In der Quali wurde Frankreich bezwungen. Als Topstars gelten Rückraumspieler Gomes (Porto) und Kreisläufer Frade (Sporting). Bitter: Duarte (Montpellier) fällt aus. © getty 17/25 Platz 9: Island. Nach vier Jahren ist der 39-jährige Rechtsaußen Petersson (RN Löwen) wieder dabei. Daneben werden die Nordmänner von Linksaußen Sigurdsson (Paris) und Spielmacher Palmarsson (Barcelona) getragen. Die Hauptrunde ist Pflicht. © getty 18/25 Platz 8: Slowenien. Vranjes hat das Amt des Nationaltrainers von Skandalnudel Vujovic übernommen. Nach dem Verpassen der WM 2019 sollten die Slowenen wieder stark sein. Zarabec, Janc, Blagotinsek, Bombac - das Spielermaterial passt. © getty 19/25 Platz 7: Schweden. Trotz des Heimvorteils dürfte Schweden nur eine Außenseiterchance auf eine Medaille haben. Der Fokus ist auf die Abwehr mit den Löwen-Akteuren Nielsen und dem Torhütergespann Appelgren und Palicka gerichtet. © getty 20/25 Platz 6: Kroatien. Nach Rang fünf bei der Heim-EM 2018 und Platz sechs bei der WM 2019 streben die Kroaten eine Medaille an. Linksaußen gibt es wegen der Ausfälle von Strlek und Mihic ein Problem. Neben Duvnjak (Kiel) soll es Cindric (Barcelona) richten. © getty 21/25 Platz 5: Deutschland. Das DHB-Team ist im Kampf ums Halbfinale wegen der Ausfälle Außenseiter, aber keineswegs chancenlos. Starke Leistungen von Wolff/Bitter im Tor und in der Abwehr von Pekeler/Wiencek sind die Grundvoraussetzung. © getty 22/25 Platz 4: Norwegen. Das Fehlen von Myrhol ist ein harter Schlag. Dennoch verfügt der Vizeweltmeister von 2017 und 2019 über ein Repertoire an großartigen Spielern. Letztlich wird aber die Leistung von Superstar Sagosen (Paris) alles entscheidend sein. © getty 23/25 Platz 3: Spanien. Der Titelverteidiger zählt erneut zu den Topfavoriten und hat in Angriff und Abwehr brutal viel Qualität und Routine aufzubieten. Eine kleine Auswahl gefällig? Dujshebaev, Canellas, Entrerrios, Sarmiento und Aguinagalde. © getty 24/25 Platz 2: Frankreich. Nach den Halbfinal-Teilnahmen (EM 2018 und WM 2019) scheint die "neue" Generation bereit, den ersten Titel zu holen. Vor allem von Mem wird viel erwartet, natürlich auch von Karabatic. Wie wird der Ausfall von Mahe kompensiert? © getty 25/25 Platz 1: Dänemark. Olympiasieger und Weltmeister sind sie aktuell, nun soll der Grand Slam erfolgen. Sind alle Stammkräfte um Hansen (Paris) fit, dürften sie kaum zu stoppen sein. Das Problem: Keeper Landin, Lasse Svan und Rasmus Lauge sind angeschlagen.

Wolff mit mehreren guten Paraden

Auch nach der Halbzeit machte sich das DHB-Team zunächst das Leben unnötig schwer. Die Prokop-Truppe ließ beste Chancen liegen und handelte sich vor allem zu viele Zeitstrafen ein. Smits verkürzte per Siebenmeter auf 15:16. Die Niederländer bereiteten der deutschen Mannschaft zusätzlich mit einer offensiven 5:1-Abwehr Schwierigkeiten, außerdem glänzte der kleine, wendige Spielmacher Luc Steins.

Glücklicherweise zeigte Wolff (insgesamt 12 von 29 gehaltene Bälle, 41 Prozent) erneut gute Aktionen und Häfner drehte im Angriff mit viel Zug zum Tor auf. Der Melsunger versenkte in der 40. Minute auch seinen vierten Wurf und stellte auf 20:16. Das DHB-Team bekam die Partie nun immer besser in den Griff und zog bis zur 50. Minute auf 27:19 davon. Der Sieg geriet in der Schlussphase, in der auch Philipp Weber und Jogi Bitter und somit alle Spieler eingesetzt wurden, nicht mehr ansatzweise in Gefahr.

Weiter geht es für das Prokop-Team am Samstag mit der Partie gegen Spanien (18.15 Uhr im LIVETICKER), in der es bereits darum geht, wichtige Punkte zu sammeln, die in die Hauptrunde mitgenommen werden können. Am Montag steht dann das letzte Gruppenspiel gegen Lettland (18.15 Uhr im LIVETICKER) auf dem Programm.

Handball-EM 2020: Das ist der Kader des DHB-Teams © getty 1/18 Am 9. Januar beginnt die Handball-EM 2020 in Österreich, Norwegen und Schweden. Welche Spieler sollen es für Deutschland richten? SPOX zeigt den Kader von Bundestrainer Christian Prokop. © getty 2/18 Johannes Golla (Kreis, SG Flensburg-Handewitt) hat Prokop vor dem EM-Auftakt aus dem Kader gestrichen. Die deutsche Mannschaft verstehe sich als Mannschaft "mit 17 Spielern", sagte Prokop. Golla werde "definitiv" noch zum Einsatz kommen.. © getty 3/18 Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce). © imago images 4/18 Tor: Johannes Bitter (TVB Stuttgart). © getty 5/18 Linksaußen: Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen). © imago images 6/18 Linksaußen: Patrick Zieker (TVB Stuttgart). © getty 7/18 Rückraum links: Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf). © getty 8/18 Rückraum links: Philipp Weber (SC DHfK Leipzig). © getty 9/18 Rückraum links: Julius Kühn (MT Melsungen). © getty 10/18 Rückraum Mitte: Paul Drux (Füchse Berlin). © getty 11/18 Rückraum Mitte: Marian Michalczik (GWD Minden). © imago images 12/18 Rückraum rechts: David Schmidt (TVB Stuttgart). © getty 13/18 Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen). © getty 14/18 Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen). © getty 15/18 Rechtsaußen: Timo Kastening (TSV Hannover-Burgdorf). © getty 16/18 Kreis: Hendrik Pekeler (THW Kiel). © getty 17/18 Kreis: Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen). © getty 18/18 Kreis: Patrick Wiencek (THW Kiel).

Deutschland vs. Niederlande: Die Daten zum Spiel

Anfangsformation DHB: Wolff - Gensheimer, Kühn, Drux, Häfner, Reichmann, Pekeler.

Torschützen Deutschland: Häfner, Kohlbacher (beide 5), Kühn, Kastening (beide 4), Reichmann (3 - 2 von 2 Siebenmeter), Wiencek (3), Schmidt, Böhm, Zieker (alle 2), Gensheimer (2 - 1 von 3 Siebenmeter), Pekeler, Weber (beide 1).

Torschützen Niederlande: Smits (7), L. Steins (6), Leenders, Boomhouwer (beide 2), Sluijters, Benghanem, Schagen, I. Steins, Jerry, Baijens (alle 1)

Rote Karte: Gensheimer (16.)

Zwei-Minuten-Strafen: Deutschland 5 - Niederlande 4

Der Star des Spiels: Kai Häfner

Starker Auftritt vom rechten Rückraumspieler! Häfner versenkte alle seine fünf Würfe und überzeugte obendrein mit tollen Anspielen an den Kreis auf Kohlbacher oder auch auf die Außenspieler.

Der Flop des Spiels: Bobby Schagen

Vom Lemgoer Rechtsaußen hätten sich die Niederländer sicherlich mehr erhofft. Schagen spielte mehrere schlampige Pässe und ließ beste Chancen aus. Er versenkte letztlich nur einen seiner vier Würfe.