Die Handball-EM geht in ihre letzten Spiele der Hauptrunde und damit in die entscheidende Phase. SPOX gibt alle Infos zum Termin und Datum der Halbfinals sowie zu deren Übertragung in TV, Stream und Ticker.

Handball-EM: Wann findet das Halbfinale statt?

Zwischen dem 16. und 22. Januar findet die Hauptrunde der Europameisterschaft statt. Nach einem Tag Pause (23. Januar) starten dann am 24. Januar beide Halbfinals. Das erste Halbfinale beginnt dabei um 18 Uhr, das zweite Halbfinale wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Alle Finalrunden werden in Stockholm ausgetragen.

Die Handball-EM live im TV und Livestream

Alle Partien der deutschen Nationalmannschaft werden im Free-TV gezeigt, abwechselnd bei der ARD und dem ZDF. Beide Sender bieten auch Livestreams an, mit denen Ihr von unterwegs live dabei sein könnt (ARD-Livestream, ZDF-Livestream).

Wer neben den DHB-Begegnungen mehr Handball sehen möchte, ist bei Eurosport bestens aufgehoben. Dort werden mindestens 18 Spiele ohne deutsche Beteiligung übertragen. Auch hier könnt Ihr auf einen Stream zurückgreifen. Mit dem Eurosport-Channel auf DAZN seht Ihr alle Eurosport-Inhalte (Eurosport 1 und Eurosport 2) live und in voller Länge - neben der Handball-EM unter anderem auch Bundesliga, Tennis, Wintersport und die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Handball-EM: SPOX-Liveticker

Wir bei SPOX tickern alle Begegnungen der deutschen Mannschaft sowie ab dem Halbfinale alle anderen Partien live für Euch mit.

Handball-EM: Die Hauptrundengruppen im Überblick

Hauptrundengruppe I:

Spiele:

Spieltag Team 1 Ergebnis Team 2 1 Spanien 31:25 Tschechien 1 Kroatien 27:23 Österreich 1 Weißrussland 23:31 Deutschland 2 Weißrussland 28:25 Tschechien 2 Spanien 30:26 Österreich 2 Kroatien 25:24 Deutschland 3 Kroatien Tschechien 3 Weißrussland Spanien 3 Spanien Deutschland 4 Kroatien Spanien 4 Weißrussland Österreich 4 Tschechien Deutschland

Tabelle:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Spanien 3 3 0 0 94:77 17 6 2 Kroatien 3 3 0 0 83:70 13 6 3 Deutschland 3 1 0 2 81:81 0 2 4 Österreich 3 1 0 2 81:86 -5 2 5 Weißrussland 3 1 0 2 74:87 -13 2 6 Tschechien 3 0 0 3 79:91 -12 0

Hauptrundengruppe II:

Spiele:

Spieltag Team 1 Ergebnis Team 2 1 Slowenien 30:27 Island 1 Norwegen 36:29 Ungarn 1 Portugal 35:25 Schweden 2 Portugal 25:28 Island 2 Slowenien 28:29 Ungarn 2 Norwegen 23:20 Schweden 3 Portugal Slowenien 3 Norwegen Island 3 Ungarn Schweden 4 Portugal Ungarn 4 Norwegen Slowenien 4 Island Schweden

Tabelle:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Norwegen 3 3 0 0 93:77 16 6 2 Ungarn 3 2 0 1 82:82 0 4 3 Slowenien 3 2 0 1 79:75 4 4 4 Island 3 1 0 2 73:79 -6 2 5 Portugal 3 1 0 2 88:87 1 2 6 Schweden 3 0 0 3 64:79 -15 0

Handball-EM: Der komplette Terminplan