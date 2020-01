Handball-EM heute live im TV und Livestream sehen

Nachdem gestern Hauptrundengruppe I in Aktion war, stehen heute die nächsten Spiele der Hauptrundengruppe II an. Hier erfahrt Ihr alles zu den heutigen Spielen.

Portugal gegen Island, Slowenien gegen Ungarn und Norwegen gegen Schweden heißen die Partien des heutigen Tages.

Handball-EM heute live im TV und Livestream

Da die heutigen Partien ohne deutsche Beteiligung stattfinden, übertragen ARD und ZDF keines der Spiele im TV oder Livestream.

Eurosport zeigt jedoch ausgewählte Begegnungen der EM live und in voller Länge: Heute ist dort die Partie Norwegen gegen Schweden zu sehen, insgesamt zeigt der Sportsender bis zu 18 Spiele der Europameisterschaft.

Außerdem könnt Ihr alle Spiele des Turniers beim Streamingportal sportdeutschland.tv verfolgen. Los geht es ab 14 Uhr mit der Partie Portugal - Island, ehe Slowenien - Ungarn (16.15 Uhr) und Norwegen - Schweden (18.30 Uhr) folgen.

© getty

Handball-EM: Der Modus in der Hauptrunde

Die zwei besten Teams der Vorrunde haben sich für die Hauptrunde qualifiziert, die ebenfalls im Gruppenmodus ausgespielt wird. Dabei nehmen die Mannschaften das Ergebnis aus dem direkten Duell aus der Vorrunde mit in die Hauptrunde.

Die zwei erfolgreichsten Teams der beiden Hauptrundengruppen ziehen wiederum ins Halbfinale ein. Die Gruppen im Überblick:

Hauptrundengruppe II:

Platz Land Sp. S U N Tore Tordifferenz Punkte 1 Norwegen 2 2 0 0 70:57 +13 4 2 Slowenien 2 2 0 0 51:46 +5 4 3 Portugal 2 1 0 1 63:59 +4 2 4 Ungarn 2 1 0 1 53:54 -1 2 5 Island 2 0 0 2 45:54 -9 0 6 Schweden 2 0 0 2 44:56 -12 0

Hauptrundengruppe I:

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Tordifferenz Punkte 1 Spanien 3 3 0 0 94:77 +17 6 2 Kroatien 3 3 0 0 83:70 +13 6 3 Deutschland 3 1 0 2 81:81 0 2 4 Österreich 3 1 0 2 81:86 -5 2 5 Weißrussland 3 1 0 2 74:87 -13 2 6 Tschechien 3 0 0 3 79:91 -12 0

Handball-EM: Deutschland verliert nach hartem Kampf gegen Kroatien

"Das ist total bitter, die zweite Halbzeit gibt den Ausschlag. Da haben wir die Bälle nicht mehr so untergebracht, wie wir es wollten. Zudem waren wir gefühlt sehr, sehr oft in Unterzahl in der zweiten Hälfte. Wir haben super gefightet, jeder hat für jeden gekämpft, aber am Ende zählt das Ergebnis", konstatierte Trainer Christian Prokop nach der 24:25-Niederlage.

Lange führte die deutsche Mannschaft dabei - zeitweise sogar mit fünf Toren. Am Ende kosteten aber viele Zeitstrafen und Ungenauigkeiten in der Schlussphase dem DHB-Team den Sieg und damit das Weiterkommen.

"Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben gekämpft. Die Atmosphäre beider Fanlager waren super", sagte Patrick Wiencek im Anschluss im ZDF. "Ab der 45. Minute haben wir den Zugriff verloren. Wir haben am Schluss nicht abgezockt genug gespielt."

Handball-EM: Der Weg ins Finale

Bis zum Finale in Stockholm stehen für jeden Endspielteilnehmer acht Spiele an.