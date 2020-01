Handball-EM 2020: Spielplan, TV-Übertragung, Live-Ticker, Modus und DHB-Kader

Vom 9. bis zum 26. Januar 2020 findet die 14. Handball-Europameisterschaft in Österreich, Schweden und Norwegen statt. SPOX hat für Euch alle wichtigen Infos zur EM zusammengestellt: Spielplan, TV-Übertragung, Live-Ticker, Modus und DHB-Kader.

Erstmals in der Geschichte wird eine Handball-EM in drei Ländern ausgetragen. Außerdem nehmen zum ersten Mal 24 statt bisher 16 Mannschaften teil.

Handball-EM 2020: Modus

In der Vorrunde wird in sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften gespielt. Lediglich die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die nächste Runde. Das Ergebnis, das gegen das Team geholt wird, das ebenfalls weiterkommt, wird mitgenommen.

Anschließend wird in zwei Hauptrundengruppen weitergespielt, die aus jeweils sechs Mannschaften bestehen. In der Hauptrunde hat jede Mannschaft vier Spiele. Die Gruppensieger und die Gruppenzweiten qualifizieren sich für das Halbfinale, wo es dann im K.o.-System weitergeht.

Die Drittplatzierten der Hauptrundengruppen spielen um die Plätze fünf und sechs, die für die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio entscheidend sein könnten.

Handball-EM 2020: Spielplan der Vorrunde und Gruppen

Gruppe A in Graz: Kroatien, Montenegro, Serbien, Weißrussland

Gruppe B in Wien: Österreich, Nordmazedonien, Tschechien, Ukraine

Gruppe C in Trondheim: Deutschland, Lettland, Niederlande, Spanien

Gruppe D in Trondheim: Norwegen, Bosnien-Herzegowina, Frankreich, Portugal

Gruppe E in Malmö: Dänemark, Island, Russland, Ungarn

Gruppe F in Göteborg: Schweden, Polen, Schweiz, Slowenien

Spielplan Gruppe A

Datum und Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 9. Januar, 18.15 Uhr Kroatien Montenegro 9. Januar, 20.30 Uhr Weißrussland Serbien 11. Januar, 16 Uhr Montenegro Serbien 11. Januar, 18.15 Uhr Kroatien Weißrussland 13. Januar, 18.15 Uhr Serbien Kroatien 13. Januar, 20.30 Uhr Montenegro Weißrussland

Spielplan Gruppe B

Datum und Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 10. Januar, 18.15 Uhr Tschechien Österreich 10. Januar, 20.30 Uhr Nordmazedonien Ukraine 12. Januar, 16 Uhr Österreich Ukraine 12. Januar, 18.15 Uhr Tschechien Nordmazedonien 14. Januar, 18.15 Uhr Ukraine Tschechien 14. Januar, 20.30 Uhr Österreich Nordmazedonien

Spielplan Gruppe C

Datum und Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 9. Januar, 18.15 Uhr Spanien Lettland 9. Januar, 20.30 Uhr Deutschland Niederlande 11. Januar, 16 Uhr Lettland Niederlande 11. Januar, 18.15 Uhr Spanien Deutschland 13. Januar, 18.15 Uhr Niederlande Spanien 13. Januar, 20.30 Uhr Deutschland Lettland

Spielplan Gruppe D

Datum und Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 10. Januar, 18.15 Uhr Frankreich Portugal 10. Januar, 20.30 Uhr Norwegen Bosnien-Herzegowina 12. Januar, 16 Uhr Portugal Bosnien-Herzegowina 12. Januar, 18.15 Uhr Frankreich Norwegen 14. Januar, 18.15 Uhr Bosnien-Herzegowina Frankreich 14. Januar, 20.30 Uhr Portugal Norwegen

Spielplan Gruppe E

Datum und Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 11. Januar, 16 Uhr Dänemark Island 11. Januar, 18.15 Uhr Ungarn Russland 13. Januar, 18.15 Uhr Island Russland 13. Januar, 20.30 Uhr Dänemark Ungarn 15. Januar, 18.15 Uhr Russland Dänemark 15. Januar, 20.30 Uhr Island Ungarn

Spielplan Gruppe F

Datum und Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 10. Januar, 18.15 Uhr Schweden Schweiz 10. Januar, 20.30 Uhr Slowenien Polen 12. Januar, 16 Uhr Schweiz Polen 12. Januar, 18.15 Uhr Schweden Slowenien 14. Januar, 18.15 Uhr Polen Schweden 14. Januar, 20.30 Uhr Schweiz Slowenien

Handball-EM 2020: In welchen Hallen wird gespielt?

Österreich

Wiener Stadthalle (Kapazität 12.000): Vorrundengruppe B und Hauptrundengruppe 1

Messehalle Graz (6000): Vorrundengruppe A

Norwegen

Nidarohalle Trondheim (8000): Vorrundengruppen C und D

Schweden

Malmö Arena (13.000): Vorrundengruppe E und Hauptrundengruppe 2

Scandinavium Göteborg (12.000): Vorrundengruppe F

Tele 2 Arena Stockholm (20.000), Halbfinals, Spiel um Platz 5/6, Spiel um Platz drei, Finale

Handball-EM 2020: Spielplan der Hauptrunde

Den Spielplan der Hauptrunde findet Ihr an dieser Stelle, sobald klar ist, wer auf wen trifft. Klar ist bislang nur, dass die Hauptrunde vom 16. Januar bis zum 22. Januar in Wien und in Malmö ausgetragen wird.

Die Erst- und Zweitplatzierten Teams der Vorrundengruppen A, B und C spielen die Hauptrundengruppe I in Wien aus. Die Erst- und Zweitplatzierten Teams der Vorrundengruppen D, E und F spielen die Hauptrundengruppe II in Malmö aus.

Handball-EM 2020: Wann findet das Finale statt?

Die Halbfinals steigen am 24. Januar um 18 Uhr und um 20.30 Uhr wie die gesamte Endrunde in Stockholm. Am 25. Januar steht das Spiel um Platz 5 (16 Uhr) und das Spiel um Platz 3 (18.30 Uhr) auf dem Programm.

Das Endspiel beginnt am 26. Januar um 16.30 Uhr.

Handball-EM 2020: Der Weg des DHB-Teams

Deutschland bestreitet seine Vorrundenspiele gegen die Niederlande, Spanien und Lettland in Trondheim. Gegen die Außenseiter Niederlande und Lettland sind Siege natürlich Pflicht. Die Partie gegen Spanien entscheidet aller Voraussicht darüber, ob das DHB-Team mit null, ein oder zwei Punkten in die Hauptrunde einzieht.

Deutschland bestreitet - sollte es nicht zum Fiasko mit dem Aus in der Vorrunde kommen - seine Hauptrundenspiele in Wien. Die vier Gegner ergeben sich aus den Gruppen A und B. Die möglichen Gegner sind also Kroatien, Serbien, Weißrussland, Montenegro, Tschechien, Österreich, Nordmazedonien und Ukraine.

Die Truppe von Christian Prokop hatte also Losglück und geht bis auf Spanien und Kroatien den absoluten Schwergewichten bis zu einem möglichen Halbfinale aus dem Weg. Sehr wahrscheinlich ist, dass aus dem Trio Deutschland, Spanien und Kroatien zwei Teams ins Halbfinale einziehen werden und eine Mannschaft auf der Strecke bleibt.

Handball-EM 2020: Der Kader des DHB-Teams

Bundestrainer Prokop hat bei der Nominierung seines EM-Kaders für die eine oder andere Überraschung gesorgt. Im Tor verzichtete er beispielsweise auf Silvio Heinevetter und Dario Quenstedt und holte stattdessen mit Jogi Bitter einen Weltmeister von 2007 zurück. Der mittlerweile 37-Jährige wurde zuvor letztmals im Frühjahr 2014 in den DHB-Kader berufen.

Auch Finn Lemke, beim EM-Triumph 2016 in Polen in der Abwehr absolut herausragend, wurde nicht nominiert. Gleiches gilt für Rechtsaußen Patrick Groetzki, der bei den vergangenen großen Turnieren stets gesetzt war.

Steffen Weinhold (Fußverletzung), Fabian Wiede (Schulter-OP), Martin Strobel (nach Kreuz- und Innenbandriss noch nicht wieder bei 100 Prozent), Simon Ernst, Tim Suton (beide Kreuzbandriss) und Franz Semper (Herzmuskelentzündung) mussten derweil ihre Teilnahme absagen.

Position Spielername Verein Tor Andreas Wolff KS Vive Kielce (Polen) Tor Johannes Bitter TVB Stuttgart Linksaußen Uwe Gensheimer Rhein-Neckar Löwen Linksaußen Patrick Zieker TVB Stuttgart Rückraum links Fabian Böhm TSV Hannover-Burgdorf Rückraum links Philipp Weber SC DHfK Leipzig Rückraum links Julius Kühn MT Melsungen Rückraum Mitte Paul Drux Füchse Berlin Rückraum Mitte Marian Michalczik GWD Minden Rückraum rechts David Schmidt TVB Stuttgart Rückraum rechts Kai Häfner MT Melsungen Rechtsaußen Tobias Reichmann MT Melsungen Rechtsaußen Timo Kastening TSV Hannover-Burgdorf Kreis Hendrik Pekeler THW Kiel Kreis Jannik Kohlbacher Rhein-Neckar Löwen Kreis Patrick Wiencek THW Kiel Kreis Johannes Golla SG Flensburg-Handewitt

Handball-EM 2020: Live im TV, Livestream und Liveticker

Alle Partien mit deutscher Beteiligung werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen live übertragen. ARD und ZDF wechseln sich dabei ab. Die Partien des DHB-Teams sind außerdem im Livestream in der ZDF-Mediathek und bei der ARD unter sportschau.de zu sehen.

Auch die Spiele ohne deutsche Beteiligung werden allesamt live übertragen. Das kostenlose Streaming-Portal sportdeutschland.tv hat sich dafür die Rechte gesichert.

Sämtliche Auftritte der deutschen Nationalmannschaft könnt ihr außerdem bei SPOX im Liveticker verfolgen.

