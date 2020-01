Handball-EM: Bob Hanning erhöht den Druck auf Bundestrainer Christian Prokop

Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der EM 2020 zu 99,9 Prozent ausgeschieden. Vor dem vorletzten Spiel der Hauptrunde gegen Österreich (Mo., 20.30 Uhr im LIVETICKER) hat DHB-Vizepräsident Bob Hanning den Druck auf Bundestrainer Christian Prokop deutlich erhöht.

Es sei "elementar wichtig für Mannschaft und Trainer, das erfolgreich zu Ende zu bringen. Diesem Druck müssen wir standhalten", sagte Hanning am Sonntag. Am Montagabend "wird sich zeigen, was diese Mannschaft mit ihrem Trainer macht. Österreich in Österreich ist der beste Gegner, um all diese Fragen zu überprüfen".

Hannings Aussagen bieten Raum für Spekulationen. Es könnte aber durchaus sein, dass es für den Bundestrainer eng wird, wenn auch das Spiel gegen Österreich verloren geht. "Nein, das glaube ich nicht. Dafür besteht jetzt erstmal kein Anlass", hatte der Boss der Füchse Berlin am Samstag nach der Niederlage gegen Kroatien noch auf die Frage geantwortet, ob es eine Trainer-Diskussion geben werde.

Heftige Kritik von Daniel Stephan an Christian Prokop

"Christian Prokop hat sich im Vergleich zu seiner ersten EM 2018 natürlich auch weiterentwickelt, aber unter dem Strich bleibt, dass es wieder nicht gereicht hat", sagte Christian Schwarzer. Und Andreas Thiel meinte: "Wir hatten eine vergleichsweise leichte Auslosung, und wir haben unser Ziel nicht erreicht, das ist nun mal Fakt, und das ist schade."

Deutlicher in seiner Kritik wurde Ex-Welthandballer Daniel Stephan. "Wir sind seit der WM 2019 keinen Schritt nach vorne gekommen, haben die Vorrunde total verschlafen, das darf nicht passieren", sagte Stephan und nannte "Defizite im Angriff, die zweite Welle funktioniert nicht. Das ist alles sehr ernüchternd."

Prokop sei "nicht der Richtige", habe "zu wenig Erfahrung. Es gibt nach wie vor kein Konzept gegen eine offensive Deckung, und die Wechsel tragen zur Verunsicherung bei."