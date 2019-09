Handball - Füchse Berlin gelingt Coup mit Stefan Kretzschmar: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Die Füchse Berlin haben Handball-Deutschland mit der Verpflichtung von Stefan Kretzschmar erstaunt. Wie soll Kretzsche dem Klub aus der Hauptstadt helfen? Kann eine Zusammenarbeit zwischen dem früheren "Handball-Punk" und Bob Hanning funktionieren? Welche Überraschungen bietet die Zukunft? SPOX gibt einen Überblick.

Füchse holen Kretzsche: Wie ist der Stand der Dinge?

Die Füchse Berlin haben am Sonntag Stefan Kretzschmar als Vorstand Sport vorgestellt. Die 46-jährige Handball-Ikone tritt den Job in der Hauptstadt zum 1. Januar 2020 an und unterschrieb einen Vierjahresvertrag.

"Wir hoffen natürlich, dass es viel, viel länger hält", sagte Geschäftsführer Bob Hanning: "Ich bin sehr glücklich, dass wir Stefan in maßgeblicher Funktion in unserem Team begrüßen können." Und Kretzschmar meinte: "Die Füchse sind ein hochambitionierter Bundesligaverein, bei dem in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet wurde. Ich freue mich auf die reizvolle Herausforderung, bei den weiteren Entwicklungsschritten des Klubs mitzuwirken."

Neben den sportlichen Belangen wird sich Kretzsche auch in den Bereichen Sponsoring und Kommunikation einbringen. Der frühere Linksaußen beerbt bei den Füchsen seinen langjährigen Nationalmannschaftskollegen Volker Zerbe, der kürzlich die Leitung der Geschäftsstelle von Stefan Güter übernommen hat. Güter, der bei den Berlinern seit 2005 laut Hanning der "Innenminister" des Vereins war, zog es in die Wirtschaft.

Kretzschmar wird parallel weiterhin seinem Job als Experte bei Sky nachgehen. Um Interessenskonflikte zu vermeiden, wird der gebürtige Leipziger aber keine Partien seines neuen Klubs für den Pay-TV-Sender begleiten.

Kretzschmar arbeitete zuvor zehn Jahre lang beim SC DHfK Leipzig und war damit Teil des Teams, das den Verein von der Oberliga bis in die Bundesliga führte. Im Juni verkündete Kretzschmar seinen Rückzug als Aufsichtsrat bei den Leipzigern, zu diesem Zeitpunkt soll sein Einstieg bei den Füchsen bereits festgestanden haben.