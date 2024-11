"Bin enttäuscht": Golf-Ikone Woods verpasst eigenes Turnier

Tiger Woods: Nur fünf Turniere im Jahr 2024

Sein bislang letztes Turnier spielte Woods bei der British Open im vergangenen Juli. In diesem Jahr trat der langjährige Weltranglistenerste und 15-malige Major-Sieger lediglich bei fünf Turnieren an. Einmal gab er in der ersten Runde auf, dreimal scheiterte er am Cut.

In den vergangenen rund 20 Jahren musste sich Woods immer wieder Operationen unterziehen, vor allem am Rücken. Zum letzten großen Einschnitt wurde ein Autounfall 2021, bei dem er schwere Beinverletzungen davontrug.