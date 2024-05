"Wir plädieren auf unschuldig": Golf-Superstar Scottie Scheffler droht harte Strafe - PGA Championship gerät zum Thriller

Der Ire Shane Lowry spielte am dritten Tag eine 62 und liegt mit 200 Schlägen auf Platz drei aussichtsreich im Rennen. Besser platziert sind nur die US-Amerikaner Xander Schauffele und Collin Morikawa an der Spitze (je 198) sowie Sahith Theegala (199) auf Platz zwei.

62 Schläge hatten vor Lowry, British-Open-Sieger von 2019, bei einem der vier wichtigsten Turniere nur vier Spieler geschafft - zuletzt Schauffele am Donnerstag bei der ersten Runde im Valhalla Golf Club. Der Olympiasieger erwartet auch am Schlusstag Großes: "Da ist Blut im Wasser. Jeder hat gelacht, und dann hat Shane Lowry fast eine 61 gespielt." Am 18. Loch hatte Lowry einen Birdie-Putt zur historischen Runde vergeben.

Während sich der frühere Turniersieger Martin Kaymer (Mettmann) durch eine starke 68 um 14 Plätze auf Rang 38 verbesserte und auch Stephan Jäger (München) mit einer 70 vorrückte, büßte Scottie Scheffler (USA/206) vermutlich alle Siegchancen ein. Der Weltranglistenerste, der vor der zweiten Runde vorübergehend im Gefängnis gelandet war, fiel mit 73 Schlägen weit zurück.