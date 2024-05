Mit nur 30 Jahren: Golfprofi plötzlich verstorben

Die Golf-Welt trauert um Grayson Murray. Der US-Profi verstarb am Samstag im Alter von nur 30 Jahren, wie die PGA Tour mitteilte. Eine Todesursache wurde nicht genannt, Murray hatte sich am Vortag beim Turnier in Fort Worth/Texas während der zweiten Runde mit einer nicht näher bezeichneten Krankheit abgemeldet.

"Wir waren erschüttert, als wir erfuhren, dass der PGA-Tour-Spieler Grayson Murray heute Morgen verstorben ist - und wir sind untröstlich darüber. Mir fehlen die Worte", sagte Tour-Commissioner Jay Monahan. "Wir trauern um Grayson und beten um Trost für seine Angehörigen." Nach Rücksprache mit Murrays Eltern hätten diese aber darum gebeten, das Turnier namens Charles Schwab Challenge fortzusetzen. Murray hatte erst im Januar sein Comeback nach Alkohol- und mentalen Problemen mit dem Turniersieg in Hawaii gekrönt. Es war sein zweiter PGA-Titel nach jenem bei den Barbasol Championship in Kentucky 2017. 2022 hatte er einen Unfall mit einem Motorroller in Bermuda, bei dem er sich schwerer verletzte.

