Golf - Umstürzende Bäume: Zweite Runde beim US Masters unterbrochen

Umgestürzte Bäume, Wind, Regen - und zum Glück keine Verletzten: Wetterkapriolen haben zur Unterbrechung der zweiten Runde beim US Masters in Augusta geführt. Diese soll am Samstag ab 8.00 Uhr Ortszeit (14.00 MESZ) beendet werden, 39 Akteure müssen dann ihre Runde noch zu Ende spielen.

Als die Organisatoren nach dem Umfallen von drei Bäumen am Freitag die Reißleine zogen, war Bernhard Langer bereits im Klubhaus. Der deutsche Golfprofi wird bei seiner 40. Teilnahme an dem Prestigeturnier höchstwahrscheinlich am Cut scheitern, der 65-Jährige spielte am Karfreitag eine 74er-Runde und zeigte sich dabei im Vergleich zum Auftakt am Donnerstag (75) nur leicht verbessert.

Ganz vorne lag zum Zeitpunkt der Unterbrechung Brooks Koepka, einer der "LIV-Rebellen", die der PGA-Tour den Rücken gekehrt haben und nun in der lukrativen, aber wegen des saudischen Einflusses umstrittenen LIV-Tour spielen. Der US-Amerikaner, der zum Auftakt mit einer 65 geglänzt hatte, ließ am Freitag eine 67 folgen. Er liegt damit zwölf Schläge unter Par. Überraschend den dritten Rang belegte US-Amateur-Champion Sam Bennett mit vier Schlägen Rückstand.

"Der größte Vorteil, den ich hatte, war meine Abschlagszeit", sagte Koepka: "Es war sehr solide, ich habe nicht wirklich viel falsch gemacht. Auf den Par-fünf-Löchern muss man auf das Birdie gehen und die Chance nutzen. Das ist mir gelungen."

Wegen starken Windes stürzten am 17. Loch drei große Bäume unmittelbarer Nähe von Zuschauerinnen und Zuschauern um, nach Angaben der Organisatoren gab es keine Verletzten. An ein Weiterspielen war dennoch nicht zu denken. Die Sicherheit aller Beteiligten stehe an erster Stelle, hieß es.

Dem Anhausener Langer gelangen zwei Birdies, jedoch leistete sich der zweimalige Masters-Sieger vier Bogeys, die ein besseres Ergebnis verhinderten. Die Spieler unter den besten 50 qualifizieren sich für die finalen Runden auf dem Par-72-Kurs. Langer lag zum Zeitpunkt des Abbruchs drei Schläge hinter dem Cut, er werde jedoch im nächsten Jahr wieder angreifen, versicherte er bei Sky.

Den Sprung in die heiße Phase wird höchstwahrscheinlich auch Mitfavorit Rory McIlroy verpassen. Der Nordire, der am Donnerstag eine 72 gespielt hatte, verpatzte seine zweite Runde völlig und legte eine 77 hin. Nach sieben Bogeys und nur zwei Birdies stand McIlroy zur Halbzeit wie Langer bei fünf Schlägen über Par.

Superstar Tiger Woods hatte zum Einstand unter Schmerzen am rechten Bein eine 74 gespielt, für den US-Amerikaner war es die schlechteste Auftaktrunde bei einem US Masters seit 18 Jahren. Woods begann seine zweite Runde damit unter großem Druck, nach neun Löchern war er auf Par-Kurs und wahrte damit die Chance, den Cut zu schaffen.