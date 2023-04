Golf: US Masters erneut unterbrochen - Koepka baut Führung aus

Anhaltende Wetterkapriolen haben beim US Masters in Augusta zum Abbruch der dritten Runde geführt. Nach den Unterbrechungen am zweiten Tag musste das Major-Turnier erneut den starken Regenfällen Tribut zollen, am Sonntag soll es ab 14.30 Uhr deutscher Zeit (8.30 Uhr Ortszeit) weitergehen. Am Ostersonntag soll es laut Meteorologen keinen weiteren Regen geben.

In Führung liegt weiter Brooks Koepka. Der US-Amerikaner baute seinen Vorsprung auf den ersten sechs Löchern der dritten Runde aus, bevor das Wetter die Organisatoren zur nächsten Unterbrechung zwang. Der 32 Jahre alte Koepka steht bei 13 unter Par, dahinter folgen der Spanier Jon Rahm (9 unter Par) und US-Amateur-Champion Sam Bennett (6 unter Par).

Koepka ist einer der "LIV-Rebellen", die der PGA-Tour den Rücken gekehrt haben und nun in der lukrativen, aber wegen des saudischen Einflusses umstrittenen LIV-Tour spielen. Er hatte zum Auftakt mit einer 65er Runde geglänzt und am Freitag eine 67 folgen lassen. Der zweimalige Masters-Sieger Bernhard Langer war am Cut gescheitert.

Superstar Tiger Woods kommt mit dem unbeständigen Wetter weiterhin überhaupt nicht zurecht. Der 47-Jährige, der zum Einstand unter Schmerzen am rechten Bein eine 74 und damit die schlechteste Auftaktrunde bei einem US Masters seit 18 Jahren gespielt hatte, stand nach sieben Löchern der dritten Runde bei 9 über Par - und damit auf dem letzten Platz unter den 54 Teilnehmern, die sich für die beiden Schlussrunden qualifiziert haben.