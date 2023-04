Golf - Augusta, Übertragung: US-Masters live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

In Augusta findet vom 06. bis zum 09. April mit dem US-Masters das erste von vier Major-Turnieren in dieser Saison statt. Wo Ihr das Golfturnier live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des US-Masters, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Vom 06. bis zum 09. April bestreiten die besten Golfspieler der Welt das US-Masters in Augusta. Von Donnerstag bis Sonntag wird bei dem Turnier im US-Bundesstaat Georgia jeweils eine Runde absolviert. Als Austragungsort des ersten Major-Turniers der Saison dient wie üblich der Augusta National Golf Club.

Nach dem traditionellen Abschlag der Ehrenstarter, gehen die ersten Profis am Donnerstag ab 14.00 Uhr deutscher Zeit auf ihre erste Runde. Ebenfalls um 14.00 Uhr startet am Freitag, den 07. April, die zweite Runde. Nach den ersten beiden Runden wird beim US-Masters das Teilnehmerfeld reduziert. Die beiden finalen Runden beginnen am Samstag und Sonntag voraussichtlich um 16.00 Uhr, wobei die Spitze des Feldes am 09. April etwa um 18.00 Uhr auf ihrer letzte Runde geht.

Insgesamt 88 Teilnehmer kämpfen beim US-Masters in Augusta um den Sieg und um das unverwechselbare grüne Jackett. Zu den großen Favoriten zählen in diesem Jahr vor allem Titelverteidiger Scottie Scheffler und Rory McIlroy. Neben den beiden liegt der Fokus auch auf Tiger Woods, der das Turnier bereits fünf Mal gewann - zuletzt im Jahr 2019. Mit Bernhard Langer geht beim US-Masters 2023 auch ein Deutscher an den Start. Der 65-Jährige nimmt in diesem Jahr zum 40-ten Mal an den US-Masters teil.

Golf - Augusta: US-Masters - Der Kurs im Überblick

Loch Name Yards Par Loch Name Yards Par 1 Tea Olive 445 4 10 Camellia 495 4 2 Pink Dogwood 575 5 11 White Dogwood 520 4 3 Flowering Peach 350 4 12 Golden Bell 155 3 4 Flowering Crab Apple 240 3 13 Azalea 545 5 5 Magnolia 495 4 14 Chinese Fir 440 4 6 Juniper 180 3 15 Firethorn 550 5 7 Pampas 450 4 16 Redbud 170 3 8 Yellow Jasmine 570 5 17 Nandina 440 4 9 Carolina Cherry 460 4 18 Holly 465 4

Golf - Augusta, Übertragung: US-Masters live im TV und Livestream verfolgen

Das US-Masters in Augusta überträgt Sky vom 06. bis zum 09. April exklusiv im TV und Livestream. Im Pay-TV seht Ihr das Golfturnier live auf Sky Sport Golf. Am Donnerstag und Freitag beginnt Sky dort mit seiner Übertragung um 15.00 Uhr, am Samstag und Sonntag hingegen um 16.00 Uhr. Ausgewählte Phasen des Turniers überträgt der Pay-TV-Sender zudem auf Sky Sport Top Event, so zum Beispiel die finale 4. Runde am 09. April ab 20.15 Uhr.

© getty Wie schlägt sich Tiger Woods in diesem Jahr beim US-Masters in Augusta?

Im Livestream zeigt Sky das US-Masters in Augusta in diesem Jahr ebenso. Den kostenpflichtigen Livestream von Sky findet Ihr in der Sky-Go-App oder auf WOW.

Golf - Augusta, Übertragung: US-Masters live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen - Die Infos im Überblick

Event: US-Masters

US-Masters Datum: 06. bis 09. April

06. bis 09. April Ort: Augusta, Georgia (USA)

Augusta, Georgia (USA) Kurs: Augusta National Golf Club

Augusta National Golf Club Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky-Go -App, WOW

-App, Start Übertragung: Donnerstag/ Freitag: 15.00 Uhr; Samstag/ Sonntag: 16.00 Uhr

Donnerstag/ Freitag: 15.00 Uhr; Samstag/ Sonntag: 16.00 Uhr Übertragung im Liveticker: SPOX

Golf - Augusta, Übertragung: US-Masters live im Liveticker verfolgen

Das US-Masters in Augusta verfolgt SPOX für Euch in ausführlichen Livetickern. Mit unseren Livetickern verpasst Ihr keine Sekunde des Turniers.

