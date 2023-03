Golf - Sieg bei Players Championship: Scheffler wieder Weltranglistenerster

Golfprofi Scottie Scheffler hat mit seinem überlegenen Sieg bei der Players Championship in Ponte Vedra Beach/Florida die Spitzenposition in der Weltrangliste zurückerobert.

Der US-Amerikaner setzte sich beim mit 25 Millionen Dollar dotierten "fünften Major" mit fünf Schlägen Vorsprung vor dem Engländer Tyrrell Hatton durch und verdrängte Jon Rahm im Ranking von Platz eins.

"Ich versuche einfach, mich von Mal zu Mal zu verbessern, nicht zu viel nachzudenken, und zum Glück kann ich einige gute Ergebnisse sehen und einige Siege feiern, wofür ich sehr dankbar bin", sagte Scheffler: "Ich wusste, dass die Bedingungen zum Ende hin wirklich schwierig werden würden. Ich habe wirklich gute Arbeit geleistet, indem ich geduldig geblieben bin und nicht versucht habe, die Dinge zu erzwingen. Und dann bin ich in der Mitte der Runde heiß gelaufen und habe versucht, die Dinge so schnell wie möglich abzuschließen."

Der Spanier, der erst im vergangenen Februar Scheffler an der Spitze abgelöst hatte, war vor der zweiten Runde am Freitag krankheitsbedingt aus dem Turnier ausgestiegen und hatte dem US-Amerikaner die Tür zur Nummer eins geöffnet. Stephan Jäger (München), einziger deutscher Starter in Florida, erreichte mit insgesamt 14 Schlägen Rückstand auf den Sieger den geteilten 44. Platz.