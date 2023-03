Golf - US Masters in Augusta 2023: Datum, Termine, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

In Kürze steht wieder das US Masters 2023 in Augusta an. Wir klären Euch hier über Datum, Zeitplan und die Übertragung im TV und Livestream auf.

Vom 6. April bis zum 9. April wird im Augusta National Golf Club in Augusta, USA, die 87. Ausgabe des Masters Tournaments ausgetragen. Es ist das erste von vier Major-Turnieren, die in diesem Jahr ausgetragen werden - und auch ein sehr exklusives: es hat nämlich das kleinste Teilnehmerfeld.

Vor allem ein Name könnte diesmal im Fokus stehen: Tiger Woods. Nach seinem überraschenden Comeback steht der US-Amerikaner erstmals in diesem Jahr auf dem Prüfstand. Deutschland wird von Bernhard Langer vertreten, er konnte das US Masters bei insgesamt 41 Teilnahmen zweimal gewinnen.

Aber wie genau wird das Turnier ablaufen? Hier könnt Ihr Euch einen Überblick verschaffen:

Golf - US Masters in Augusta 2023: Datum, Termine, Zeitplan

Datum Runde Montag, 3. April; Dienstag, 4. April Proberunden Mittwoch, 5. April Par-3-Wettbewerb Donnerstag, 6. April 1. Runde Freitag, 7. April 2. Runde Samstag, 8. April 3. Runde Sonntag, 9. April 4. Runde

© getty Bernhard Langer wird zum 41. Mal am US Masters teilnehmen.

Golf - US Masters in Augusta 2023: Übertragung im TV und Livestream

Auch in diesem Jahr ist Golf, und damit auch das US Masters in Augusta, bei Sky beheimatet. Der Pay-TV-Sender wird täglich auf Sky Sport Golf live gehen, beginnend mit den Proberunden auf der Range am 3. April verpasst Ihr also keine Session.

Neben den Sendungen im linearen Fernsehen, stehen Euch natürlich auch Livestreams zur Verfügung. Schaltet einfach via SkyGo oder WOW ein uns seid live dabei!

Golf - US Masters in Augusta 2023: Wichtigste Infos

Wettbewerb: US Masters 2023

US Masters 2023 Datum: 6. April bis 9. April (Hauptrunden)

6. April bis 9. April (Hauptrunden) Ort: Augusta National Golf Club, Augusta (USA)

Augusta National Golf Club, Augusta (USA) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

© imago images Tiger Woods ist als fünffacher Sieger ebenfalls eingeladen.

Golf - US Masters in Augusta: Vergangene Sieger