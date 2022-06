Golf: Kaymer "absolut zufrieden" - Kieffer mit Highlight

Maximilian Kieffer mit dem Schlag seines Lebens, Martin Kaymer und Nicolai von Dellingshausen mit einem starken Auftakt: Die deutschen Golfer haben bei der BMW International Open in München-Eichenried am ersten Tag gleich einmal für Aufsehen gesorgt.

Trotz seiner Probleme am linken Handgelenk lag Kaymer nach Runde eins mit 66 Schlägen auf dem Par-72-Kurs auf dem geteilten vierten Platz. "Ich bin absolut zufrieden. Ich habe solide gespielt und mich nie in Gefahr gebracht", sagte der 37-Jährige aus Mettmann. Auch seine Verletzung habe er "kaum gespürt".

Noch besser als Kaymer war überraschend Nicolai von Dellingshausen (Hubbelrath) unterwegs, der mit 64 Schlägen auf Platz drei landete. "Großartig. Ich bin happy, das hat sehr viel Spaß gemacht", betonte er. Die Führung übernahm der Chinese Li Haotong, der zehn unter Par spielte und den Platzrekord (62) einstellte.

Für das Highlight des ersten Tages sorgte jedoch Kieffer (Düsseldorf). Auf Bahn elf gelang dem 31-Jährigen der erste Albatros seiner Karriere. Kieffer landete auf dem Par-5-Loch mit dem zweiten Schlag aus knapp 193 Metern Entfernung im Loch.

Ob es der beste Schlag seines Lebens gewesen sei? "Wahrscheinlich schon", antwortete Kieffer. Es sei ein "super cooles Gefühl. Das ist eine tolle Erinnerung für immer."

Vor dem Turnier, das er 2008 als einziger Deutscher gewann, hatte Kaymer die Erwartungen noch gedämpft. Er sei "nicht richtig fit, aber ich hoffe, dass ich die Woche durchstehe. Wie gut ich spielen werde, muss man sehen", sagte er.

Kaymer (Mettmann) hatte wegen einer Sehnenkapsel-Entzündung zuletzt in Hamburg und bei der US Open abgesagt. Bei der Premiere der umstrittenen neuen Saudi-Tour LIV in London hatte Kaymer dagegen abgeschlagen. In Eichenried hielt das Handgelenk: "Es war alles in Ordnung. Es hat gut funktioniert."

Für Schlagzeilen sorgt Kaymer derzeit auch durch seine Teilnahme an der umstrittenen und von Saudi-Arabien mit astronomischen Summen finanzierte LIV-Tour, für die er sich für dreieinhalb Jahre verpflichtet hat. Der Konflikt wird immer schärfer ausgetragen.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Die US-amerikanische PGA-Tour hat die "Rebellen" um Kaymer bereits ausgeschlossen. Die DP World Tour, die auch für das Turnier in Eichenried verantwortlich ist, will sich nun angeblich am Freitag zu möglichen Sanktionen erklären.