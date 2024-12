Interner Gegenwind für Bruno Labbadia? Ex-Coach beim HSV offenbar kein Thema mehr

HSV trifft mit Polzin auf Absteiger Darmstadt

Labbadia, als Spieler und bereits zweimal als Trainer beim HSV tätig, wurden aufgrund seiner ausgezeichneten Kontakte zu Kuntz sehr gute Chancen ausgerechnet. Nun aber scheint Polzin in der Favoritenrolle zu sein.

Durch das 3:1 am vergangenen Wochenende in Karlsruhe kletterte der HSV in der Tabelle der 2. Liga auf den zweiten Platz hinter den SC Paderborn.

Polzin erhält am kommenden Sonntag gegen Darmstadt 98 erneut die Chance, an der Seitenlinie zu stehen und hat so die Möglichkeit, die HSV-Verantwortlichen von einer langfristigen Beförderung zu überzeugen.