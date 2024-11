Zuletzt war er bei Mainz 05! Zweitligist gibt neuen Trainer bekannt

Jan Siewert (42) übernimmt den Posten des Cheftrainers, der einstige Fürther Profi Stephan Fürstner (37) fungiert künftig als Sportdirektor. Das teilte der Klub am Dienstagabend mit. Interimstrainer Leo Haas wird demnach ab sofort wieder die U23 der Fürther betreuen. Siewert war bis Februar dieses Jahres Trainer beim Erstligisten FSV Mainz 05.

"Ich gehe die Aufgabe beim Kleeblatt mit großer Zuversicht an, denn ich bin überzeugt, dass wir diese schwere Situation nicht nur meistern, sondern auch gestärkt daraus hervorgehen können", sagte Siewert, der am Mittwochnachmittag sein erstes Training leiten wird. Seit 2020 hatte Siewert in verschiedenen Trainerrollen in Mainz gearbeitet, teilweise bereits zusammen mit dem damaligen Spieler Fürstner.

Fürth hatte sich im Oktober nach einer herben Niederlage im Frankenderby gegen den 1. FC Nürnberg (0:4) von Trainer Alexander Zorniger und auch vom langjährigen Manager Rachid Azzouzi getrennt. Haas übernahm das Team, konnte es aber nicht stabilisieren. Fürth steht nach 12 Spieltagen auf Rang 13 der 2. Bundesliga.

"Wir setzen mit Stephan Fürstner auf einen ehemaligen Spieler unseres Vereins, der sich nach seiner Karriere Schritt für Schritt auf diesen Moment vorbereitet hat und auch schon als Spieler eine besondere Führungsstärke in sich hatte", sagte Fürths Aufsichtsratsvorsitzender Peter Köhr. Der neue Sportdirektor solle die "sportliche Neuausrichtung maßgeblich vorantreiben".

Die nun anstehende Länderspielpause habe sich angeboten, "um mit der Verpflichtung nicht bis zum Winter zu warten, sondern Jan die Möglichkeit zu geben, direkt mit der Mannschaft intensiv zu arbeiten", sagte Fürstner. Ursprünglich sollte Haas das Team bis zum Winter betreuen. Sein Debüt an der Seitenlinie wird Siewert im Heimspiel gegen den Karlsruher SC am 23. November geben.