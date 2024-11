"Null sportliche Kompetenz": Schalke vor turbulenter Mitgliederversammlung

Schalke 04 steckt schon wieder im Tabellenkeller der 2. Liga, die finanzielle Lage ist unverändert prekär, und die Vereinsführung steht massiv in der Kritik: Dem tief gestürzten Traditionsverein droht eine turbulente Mitgliederversammlung. "Die Situation ist dramatisch", sagt Ex-Trainer Peter Neururer im Gespräch mit dem Sport-Informations-Dienst (SID), "so, wie es im Augenblick läuft, darf es nicht weitergehen. Es geht nicht nur sportlich in die falsche Richtung."

Am Samstag (11.04 Uhr) müssen in der Arena Aufsichtsratschef Axel Hefer sowie der Doppelvorstand Matthias Tillmann und Christina Rühl-Hamers vor mehreren tausend Mitgliedern Rechenschaft ablegen - über eine Serie von Pleiten, Pech und Pannen, die den einstigen Champions-League-Stammgast in existenzielle Nöte gebracht hat. "Das größte Problem ist, dass in der Vereinsspitze null sportliche Kompetenz vorhanden ist", sagt Neururer, der als Mitglied auf "klare, konkrete Fragen und klare, konkrete Antworten" hofft, ohne dass es "laut und wütend" wird. "Dann muss es eine Entscheidung geben, wie es weitergeht", sagt der 69-Jährige, denn: "So schlecht ging es Schalke 04 noch nie."

Besonders in Erklärungsnot ist Vorstandschef Tillmann, seit Jahresbeginn im Amt und von Hefer, seinem langjährigen Vorstandskollegen beim Hotel-Vergleichsportal Trivago, mit großer Macht ausgestattet. Seine Bilanz ist dürftig. Eurofighter Marc Wilmots war als Sportdirektor ebenso ein Fehler wie die Vertragsverlängerung mit dem inzwischen gefeuerten Coach Karel Geraerts. Auch der neue Trainer Kees van Wonderen hat bislang wenig bewegt. "Wer kommt auf die Idee, dass er der Richtige für Schalke ist?", fragt Neururer.