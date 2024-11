"Ruft einfach an": Max Kruse bietet sich bei Schalke 04 an

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Max Kruse hat spaßeshalber ein Comeback im Profifußball in Aussicht gestellt und dabei den kriselnden Zweitligisten FC Schalke 04 auf die Schippe genommen.

"Ich habe gerade gelesen, dass Anthony Modeste aus Liebe zu Köln und Borussia Dortmund den Schalkern abgesagt hat", begann Kruse am Sonntag bei Instagram. Der 36-Jährige, der seine Profikarriere Ende des Jahres 2023 beendet hatte, führte dann - vermutlich nicht ganz ernst gemeint - aus: "Also lieber Ben Manga (Schalkes Kaderplaner, d. Red.): Wir haben November, bis Januar bin ich auch wieder so fit, dass ich euch helfen kann, in der Liga zu bleiben. Wenn ihr noch Verstärkung braucht, ruft mich einfach an."

Schalke erlebte in der 2. Bundesliga einen miserablen Saisonstart. Zwar gelang am Sonntag ein überlebenswichtiger 2:0-Heimsieg im Kellerduell gegen Jahn Regensburg, als Tabellen-14. droht S04 aber dennoch eine Spielzeit im Abstiegskampf.

Zuletzt war der frühere Bundesligastürmer Anthony Modeste als mögliche Verstärkung für Schalkes schwächelnde Offensive gehandelt worden. Der derzeit vereinslose Franzose sagte am Wochenende jedoch ab.