"Das sind Hosenscheißer": Vereinslegende nimmt den FC Schalke 04 nach der nächsten schwachen Leistung auseinander

"Ich fand das Spiel katastrophal. So ein grausames Spiel habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Am liebsten wäre ich nach 20 Minuten abgehauen. Wie wir Fußball spielen, das geht überhaupt nicht. Damit wirst du keinen Blumentopf gewinnen", sagte die Schalke-Legende in der neuen Ausgabe von "Fussball Legenden Talk" bei YouTube.

Man habe schon bei der Aufstellung gesehen, "dass wir in Ulm mauern wollten. Es haben sich immer alle zurückgezogen. Keiner hat angegriffen oder etwas probiert", schimpfte der 68-Jährige. "Wir sind Schalke 04 und Ulm ist keine Truppe, die uns an die Wand spielen kann oder vor der du Angst haben musst. Und wir stehen mit zehn Mann hinten drin und pöhlen die Bälle durch die Gegend."