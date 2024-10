1. FC Köln vs. SC Paderborn heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream

1. FC Köln vs. SC Paderborn wird heute nur vom Pay-TV-Sender Sky live übertragen. Die Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) beginnt. Kommentiert wird das Spiel von Roland Evers. Auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) läuft Köln vs. Paderborn in der Konferenz mit der zweiten Zweitligabegegnung des heutigen Freitags, 1. FC Nürnberg vs. Jahn Regensburg.

Die Sky-Livestreams zum Einzelspiel und der Konferenz sind ebenfalls kostenpflichtig und nur via SkyGo (Abonnenten) oder WOW abrufbar.