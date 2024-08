SV Elversberg vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga Fußball im TV und Livestream?

Im Rahmen der 2. Bundesliga geht am heutigen Samstag, den 10. August, der 2. Spieltag weiter. Vier Meisterschaftsspiele stehen an, darunter auch das Duell zwischen dem SV Elversberg und Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln. Der Pfiff zum Anstoß ertönt um 13 Uhr, gespielt wird in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde in Elversberg.

Parallel zu Elversberg vs. Köln finden in der 2. Bundesliga zwei weitere Partien statt: Fortuna Düsseldorf vs. Karlsruher SC und 1. FC Nürnberg vs. FC Schalke 04. Am späten Nachmittag treffen der Hamburger SV und Hertha BSC im Topspiel der Woche aufeinander.