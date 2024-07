HSV vs. FC Nantes heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vom Hamburger SV im TV und Livestream?

Der HSV hat seine ersten drei Testspiele schon erfolgreich gestaltet, gegen den französischen Erstligisten wird es jedoch den bisher härtesten Test des Sommers geben.

HSV vs. FC Nantes wird am heutigen Samstag (20. Juli) um 16 Uhr in der 1508 Saalfelden Arena in Österreich angepfiffen. Die Hamburger halten ihr Trainingslager im Nachbarland.

Der HSV empfängt heute den FC Nantes aus Frankreich! Hier bekommt Ihr alle Informationen zu dem Duell im Free-TV und wer das Testspiel vom Hamburger SV heute im TV und Livestream überträgt.