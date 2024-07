FC Ingolstadt vs. SSV Ulm heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Testspiel im TV und Livestream?

Nach dem sensationellen Durchmarsch in die 2. Bundesliga beginnt für den SSV Ulm am 4. August mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern die neue Saison. Davor absolviert der SSV an diesem Wochenende noch zwei Testspiele. Das erste am heutigen Samstag, 27. Juli, beim FC Ingolstadt. Spielbeginn im Audi-Sportpark ist um 14 Uhr.

Die Schanzer starten ebenfalls am 4. August in die neue Saison - allerdings in der 3. Liga, in der sich die beiden heutigen Kontrahenten in der letzten Spielzeit noch gegenüberstanden.