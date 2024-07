© getty

1. FC Kaiserslautern vs. Fortuna Düsseldorf vs. Kickers Offenbach heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel Turnier im TV und Livestream?

So ist der Turnierspielplan heute:

14.15 Uhr: Kickers Offenbach vs. Fortuna Düsseldorf

Kickers Offenbach vs. Fortuna Düsseldorf 15.15 Uhr: Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Kaiserslautern

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Kaiserslautern 16.30 Uhr: Kickers Offenbach vs. 1. FC Kaiserslautern

"Eine Woche vor Ligastart ist dieses Blitzturnier gegen zwei große Traditionsclubs aus der 2. Bundesliga ein perfekter letzter Härtetest für unser Team und ein Leckerbissen für unsere Fans," freut sich Kickers-Geschäftsführer Christian Hock.

Das Turnier der Testspiele wird heute nicht im Free-TV zu sehen sein.

Offiziell gab es noch keine Informationen, wer 1. FC Kaiserslautern vs. Fortuna Düsseldorf vs. Kickers Offenbach im TV und Livestream überträgt. Man kann aber davon ausgehen, dass die Kickers Offenbach die Übertragung selbst übernehmen, da sie auch ihre Testspiele in den vergangenen Tagen und Wochen bereits bei YouTube gezeigt haben.