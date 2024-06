"Passt wie die Faust aufs Auge": Miroslav Klose neuer Trainer beim 1. FC Nürnberg

© getty

Klose im März 2023 in Altach entlassen

Klose, der zuletzt auch bei seinem Ex-Klub Lazio Rom im Gespräch gewesen war, hatte nach seiner Spielerkarriere bereits als Assistent von Hansi Flick bei Bayern München Erfahrung gesammelt.

Bei seiner ersten Station als Cheftrainer in Österreich beim SCR Altach war er im März 2023 entlassen worden. Nun also soll er Club voranbringen: Am 24. Juni steht das erste Training an.