Insolvenzverfahren gegen Lars Windhorst: Ehemaligem Investor von Hertha BSC droht Haftstrafe

Lars Windhorst verlor mit Hertha-Invest über 300 Millionen Euro

Windhorst hat nicht zum ersten Mal Ärger mit der Justiz. 2010 war er vom Landesgericht Berlin zu einer einjährigen Bewährungsstrafe und einer Geldstrafe in Höhe von 108.000 Euro verurteilt worden. Dabei ging es ebenfalls um Insolvenz.

Darüber hinaus steht er in Schleswig-Holstein in keinem guten Licht. Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU übte bei einem Besuch der wirtschaftlich angeschlagenen Nobiskrug-Werft, die auch zu Windhorsts Imperium gehört, am Montag scharfe Kritik.

"In Schleswig-Holstein interessiert die Leute, dass man, wenn man etwas zusagt, es dann auch macht. Es ist die Zeit, in der Herr Windhorst handeln muss", sagte er. Demnach habe Windhorst in der jüngeren Vergangenheit einige Versprechen nicht eingehalten. Am Mittwoch soll er auf einer Pressekonferenz Stellung beziehen.

Windhorst hat außerdem eine Fußball-Vergangenheit. 2022 hatte er 66,6 Prozent er Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA und diese an "777 Partners" für 65 Millionen Euro veräußert. Ein klares Minusgeschäft, hatte er doch damals 374 Millionen Euro auf den Tisch gelegt.

Sein Projekt "Big City Club" scheiterte endgültig mit dem Abstieg von Hertha BSC in die 2. Bundesliga in der Saison 2022/23.