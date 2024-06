Ex-Bayern-Flop Michaël Cuisance heuert offenbar erneut in Deutschland an

Demnach werde der 24-jährige Franzose in den kommenden Tagen einen Vertrag in Berlin unterschreiben.

Auch die Bild will von dem anstehenden Transfer erfahren haben. Die Hertha soll demnach eine Ablöse von 1,5 Millionen Euro an den italienischen Klub Venezia FC überweisen, wo Cuisance noch bis 2025 unter Vertrag steht.

In der vergangenen Saison war der Mittelfeldspieler an den VfL Osnabrück ausgeliehen. Cuisance kam in 25 Pflichtspielen auf drei Tore und eine Vorlage und stieg mit dem VfL als Tabellenletzter sang- und klanglos ab.