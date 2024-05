2. Bundesliga: Wehen Wiesbaden in der Relegation gegen Jahn Regensburg ohne Trainer Nils Döring

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte Döring wegen unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für ein Spiel.

Döring hatte im letzten Saisonspiel gegen Meister St. Pauli (1:2) von Schiedsrichter Deniz Aytekin in der 56. Minute die Rote Karte gesehen. Die Partie in Regensburg findet am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) statt. Beim Rückspiel am 28. Mai darf Döring sein Team wieder coachen.

Das Innenraumverbot beginnt eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Der Trainer darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten.

Auch Manfred Schwabl, Präsident von Drittligist SpVgg Unterhaching, wurde wegen unsportlichen Verhaltens zu einem Innenraumverbot für das nächste Drittligaspiel verurteilt. Schwabl war beim 0:2 in Münster vom Unparteiischen Richard Hempel auf die Tribüne geschickt worden.