"Herzlichen Glückwunsch an Lewis Holtby und Fiete Arp": Präsident des FC St. Pauli veräppelt den HSV

© getty

Holstein Kiel will Horrorszenario verhindern

Kiel betritt hingegen Neuland und steht vor großen Herausforderungen. Die Kaderplanung ist dabei noch das geringste Problem, vor allem der Kampf um das Stadion treibt die Macher hoch im Norden um. Denn: Die Lizenz für die Bundesliga haben die Störche nur unter Auflagen erhalten.

Das erste Mal Bundesliga und dann nicht im eigenen Stadion spielen? Dieses Horrorszenario wollen sie in Kiel unbedingt verhindern.

"Wir werden alles daran setzen, um die an uns gestellten Anforderungen bis zum Saisonstart zu erfüllen, so dass wir unsere Heimspiele im Holstein-Stadion hier bei uns in Kiel austragen werden können", sagte Präsident Steffen Schneekloth. Bereits seit 2017 spielen sie mit einer Ausnahmegenehmigung, doch in der Bundesliga sind die Anforderungen an die Infrastruktur noch einmal strenger.

Solche Sorgen haben die St.-Pauli-Fans nicht, sie konnten sich genüsslich über den Rivalen lustig machen. Sie sangen: "Wer wird Deutscher Meister? H-H-H-HSV".