VfL Osnabrück vs. Schalke 04 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Tabellen-Schlusslicht VfL Osnabrück empfängt am heutigen Samstag, dem 4. Mai, den FC Schalke 04. Gespielt wird an der Bremer Brücke in Osnabrück, der Anstoß ist für 13 Uhr angesetzt.

2. Bundesliga, 32. Spieltag: Die heutigen Spiele im Überblick

Uhrzeit Heim Gast 13 Uhr SpVgg Greuther Fürth Eintracht Braunschweig 13 Uhr Hansa Rostock Karlsruher SC 13 Uhr VfL Osnabrück FC Schalke 04 20.30 1. FC Kaiserslautern 1. FC Magdeburg

Das zu den Rahmenbedingungen, aber wo läuft Osnabrück vs. Schalke im TV und Livestream? Dieser Artikel liefert die Antwort.