SV Wehen vs. FC St. Pauli heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag, den 19. Mai, treffen am 34. Spieltag der 2. Bundesliga der SV Wehen und der FC St. Pauli aufeinander. Die Begegnung wird um 15.30 Uhr in der Brita-Arena in Wiesbaden angepfiffen.

Mit 66 Zählern steht der FC St. Pauli aktuell an der Spitze der 2. Bundesliga. Den Aufstieg hat das Team von Fabian Hürzeler schon vor dem letzten Spieltag perfekt gemacht. Für den FC St. Pauli gilt es heute, den ersten Platz gegenüber Holstein Kiel zu verteidigen und damit die Meisterschaft in der 2. Liga zu holen.

Aber auch für den SV Wehen Wiesbaden geht es sportlich am letzten Spieltag noch um sehr viel. Der heutige Gastgeber steht aktuell auf dem Relegationsplatz und kann mit einem Sieg im Fernduell gegen Hansa Rostock zumindest den direkten Abstieg in die 3. Liga verhindern.