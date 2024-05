St. Pauli vs. VfL Osnabrück heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Der FC St. Pauli kann am heutigen Sonntag, den 12. Mai, den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen, braucht dafür nur ein Unentschieden. Im Rahmen des 33. Spieltags treffen die Norddeutschen auf den VfL Osnabrück, der als Tabellenletzter runter in die 3. Liga muss.

Angestoßen wird das Spiel im Millerntor-Stadion (Hamburg-St. Pauli) um 13.30 Uhr.