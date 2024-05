"Witz-Angebot": Schalke-Offerte macht Leistungsträger "fassungslos"

Müller wird sich nun laut übereinstimmenden Medienberichten Wolfsburg anschließen. Der Torhüter soll sich bereits mit den "Wölfen" einig sein, in Sachen Ablöse würden der VfL und die Königsblauen allerdings noch ein gutes Stück weit auseinanderliegen.

Müller stand in der abgelaufenen Saison für S04 in 22 Pflichtspielen zwischen den Pfosten. In sechs Partien blieb er ohne Gegentor.