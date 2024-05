Schalke 04 vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Der FC Schalke 04 bestreitet am heutigen Samstag, den 11. Mai, sein zweites Meisterschaftsspiel in dieser Woche. Nachdem man am Dienstag das Duell der 32. Runde gegen den VfL Osnabrück nachgeholt hat, geht es nun am 33. Spieltag gegen Hansa Rostock.

Die Partie in der Veltins-Arena (Gelsenkirchen) wird um 13 Uhr angepfiffen.

Mit dem Sieg über Osnabrück unter der Woche haben die Schalker ihren Klassenerhalt offiziell fixiert und zugleich die Lila-Weißen in die 3. Liga gestürzt. Auch heute haben die Königsblauen die Chance, jemandem den Spaß zu verderben. Rostock ist nämlich Vorletzter und aktuell ebenfalls auf einem Abstiegsplatz. Immerhin ist das rettende Ufer aber noch in greifbarer Nähe.