HSV vs. 1. FC Nürnberg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag, den 19. Mai, begegnen sich am 34. Spieltag der 2. Bundesliga der HSV und der 1. FC Nürnberg. Das Duell beginnt um 15.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg.

Das Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga ist vorbei! Die ersten drei Ränge in der 2. Liga haben sich schon vor dem heutigen letzten Spieltag der FC St. Pauli, Holstein Kiel und Fortuna Düsseldorf gesichert. Der HSV musste am vergangenen Spieltag nach einem 0:1 gegen den SC Paderborn alle Aufstiegshoffnungen begraben.

Die Hamburger werden demnach auch in der kommenden Saison, genauso wie der 1. FC Nürnberg, der aktuell auf Platz 12 in der Tabelle steht, zweitklassig spielen. Mit dem sechsten verpassten Aufstieg in Folge ist der HSV im kommenden Jahr der Zweitliga-Dino.