Hansa Rostock vs. SC Paderborn heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

In der 2. Bundesliga kommt es am heutigen Sonntag, den 19. Mai, zum Aufeinandertreffen zwischen Hansa Rostock und dem SC Paderborn. Die Partie am 34. Spieltag startet um 15.30 Uhr im Ostseestadion in Rostock.

Hansa Rostock steht im Kampf um den Klassenerhalt mit dem Rücken zur Wand! Vor dem letzten Spieltag liegen die Rostocker in der Tabelle auf dem 17. Platz, einen Zähler hinter dem SV Wehen Wiesbaden, die aktuell auf dem Relegationsplatz stehen.

Um den Relegationsplatz noch zu erreichen, benötigt Hansa Rostock gegen den SC Paderborn am heutigen Tag einen Sieg. Zudem müssen die Gastgeber auf Schützenhilfe vom FC St. Pauli hoffen, die für den Rostocker Verbleib in der 2. Liga gegen den SV Wehen Wiesbaden keinesfalls verlieren dürfen.