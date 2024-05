Greuther Fürth vs. Schalke 04 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Im TV zeigt Sky am heutigen Tag das Duell zwischen Greuther Fürth und Schalke 04 live und in voller Länge. Der Pay-TV-Sender beginnt mit den Vorberichten zum Spiel auf Sky Sport Bundesliga 6 (HD) um 15.20 Uhr. Alternativ könnt Ihr die Begegnung schon ab 14.30 Uhr in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Top Event sehen.

Im Livestream überträgt Sky das Zweitligaspiel ebenso live und in voller Länge. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App. Als kostenpflichtigen Einzelstream, ganz ohne Abo, könnt Ihr Greuther Fürth vs. Schalke 04 zudem auf Onefootball live erleben.