Felix Magath will angeblich beim HSV übernehmen: Neustart mit Real-Legende Raúl?

© getty

Kein Aufstieg, aber Aufschwung unter Jonas Boldt

Magaths "Revolution" würde freilich eine Ablösung der aktuellen sportlichen Führung bedeuten. Seit 2019 ist Jonas Boldt (früher Bayer Leverkusen) Sportvorstand beim HSV. Unter dem 42-Jährigen ist der Klub wirtschaftlich so gut aufgestellt wie lange nicht mehr. Außerdem gelang es Boldt mit der Installation von Trainer Tim Walter, dem HSV über zweieinhalb Jahre eine klare fußballerische Handschrift zu verordnen und gleichzeitig das Publikum zu begeistern.

Doch auch Boldt gelang es nicht, den HSV in die Bundesliga zu führen. Nicht erst, seitdem er sich für viele Beobachter viel zu lange schützend für den mehr und mehr in die Kritik geratenen Walter stellte, mangelt es ihm an Rückhalt aus den eigenen Reihen. Die Trennung von Walter und die Verpflichtung von Steffen Baumgart kam für Boldts Kritiker zu spät.

Nach dem 4:0-Sieg des HSV am vergangenen Wochenende bei Eintracht Braunschweig ging Boldt in einem NDR-Interview in die Offensive: "Ich weiß, dass ich in der Zukunft der Richtige bin. Ich bin seit fünf Jahren da. Das, was wir in den letzten Jahren alles gemeistert haben, was nicht für jeden so ersichtlich ist, das ist beim HSV sehr speziell. Da gibt es auch noch einiges zu tun."

Boldts Vertrag in Hamburg ist bis 2025 datiert. Gerüchte, wonach der Klub etwa mit Jörg Schmadtke (zuletzt FC Liverpool) gesprochen habe, dürften dem amtierenden Sportchef nicht gefallen, auch wenn er einräumte: "Dass es Diskussionen gibt, gehört beim HSV dazu."