1. FC Magdeburg vs. Greuther Fürth heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Zwei Spieltage sind in der 2. Bundesliga noch zu absolvieren, der 1. FC Magdeburg könnte gegen die SpVgg Greuther Fürth am heutigen Freitag, dem 10. Mai, auch die letzten Zweifel im Abstiegskampf aus dem Weg räumen. Gespielt wird ab 18.30 Uhr in der MDCC-Arena (Magdeburg).

2. Bundesliga, 33. Spieltag: Die heutigen Spiele

Uhrzeit Heim Gast 18.30 Uhr SC Paderborn Hamburger SV 18.30 Uhr 1. FC Magdeburg SpVgg Greuther Fürth

Wenn Ihr wissen möchtet, wo Ihr das Duell zwischen Magdeburg und Greuther Fürth live sehen könnt, seid Ihr hier genau richtig!