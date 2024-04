Wieder kein Auswärtssieg für Schalke - Nürnberg patzt erneut

Nürnberg wartet nun bereits seit fünf Spielen auf einen Sieg - und kassierte die dritte Niederlage nacheinander. So blieb der Club in Schlagdistanz zu den Abstiegsrängen, die Verfolger könnten durch Siege am Wochenende aufschließen.

Die Paderborner fuhren den Auswärtssieg durch die Tore von Adriano Grimaldi (10.) und Visar Musliu (61.) ein, Youngster Can Uzun vergab einen Foulelfmeter für Nürnberg kurios (55., nach Videobeweis). Das Team von Lukas Kwasniok sprang vorerst auf Tabellenplatz acht.