Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Zwei klangvolle Namen des deutschen Fußballs duellieren sich am heutigen Samstag, 27. April, im Abendspiel der 2. Bundesliga: Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf. Angepfiffen wird die Partie des 31. Spieltags um 20.30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 hat sich nach vier Spielen ohne Niederlage einen Vorsprung von fünf Punkten auf den Relegationsplatz erspielt. Am vergangenen Wochenende holten die Königsblauen beim SV Elversberg ein 1:1.

Die Fortuna orientiert sich dagegen am oberen Tabellenende. Momentan spricht viel dafür, dass Düsseldorf die Saison auf Relegationsplatz drei abschließen wird. Auf das Spitzenduo Holstein Kiel und FC St. Pauli fehlen der Mannschaft von Trainer Daniel Thioune sechs bzw. fünf Punkte, der HSV liegt dafür bereits sechs Punkte hinter der Fortuna.