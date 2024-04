SC Paderborn vs. Hertha BSC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Am heutigen Freitag, den 5. April, stehen sich am 28. Zweitligaspieltag der SC Paderborn und Hertha BSC gegenüber. Die Partie wird um 18.30 Uhr in der Home-Deluxe-Arena in Paderborn angepfiffen.

In der 2. Bundesliga stehen der SC Paderborn und Hertha BSC aktuell dicht beisammen. Der SC hat nach 27 Spieltagen 39 Zähler sammeln können und steht damit auf dem achten Rang in der Tabelle. Mit nur einem Zähler weniger liegt die Hertha direkt hinter dem heutigen Gegner aus Paderborn.

Im Hinspiel im vergangenen Oktober behielt Hertha BSC die Oberhand. Die Berliner bezwangen den SC Paderborn vor heimischen Publikum mit 3:1. Sichert sich das Team von Pal Dardai auch heute die drei Punkte?